Bước sang tháng 11, Thần Tài nhả vía tiền tài, 3 con giáp trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 20:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, hồng phúc sâu dày trong tháng 11 tới.

Tuổi Sửu

Hầu hết người tuổi Sửu là những người thông minh nên vận trình sự nghiệp thăng tiến rất nhanh trong tháng 11 tới. Người tuổi này khéo léo trong giao tiếp và ứng xử nên được quản lý, đồng nghiệp và mọi người xung quanh yêu quý. Do đó, bạn hãy cố gắng thể hiện tài năng của bản thân mà không cần kiêng dè. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên hài hòa, viên mãn. Có vẻ như, những người có đôi sẽ trải qua khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn. Nỗ lực vun vén tình cảm của cả hai cũng được đáp trả bằng những phút giây yêu thương nồng nàn.

Bước sang tháng 11, Thần Tài nhả vía tiền tài, 3 con giáp trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, hồng phúc sâu dày - Ảnh 1
Hầu hết người tuổi Sửu là những người thông minh nên vận trình sự nghiệp thăng tiến rất nhanh trong tháng 11 tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vào tháng 11, người tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội mới trong công việc. Cùng với đó, con giáp cũng nên chuẩn bị tâm lý cho những thử thách mới, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi nhưng những gì bạn nhận lại sẽ ngoài sự mong đợi. Bạn cũng có nhiều may mắn tìm đến, do đó hãy tận dụng khéo léo trong đầu tư để sinh lời. Ngoài ra, bản mệnh nên tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, hội thảo nghề nghiệp bởi vì bạn có cơ hội gặp được những đối tác tiềm năng.

Vận trình tình duyên bình hòa. Những cặp đôi yêu nhau sẽ có ngày thật bình yên cùng nhau xem phim hoặc đi ăn. Những ai còn độc thân cùng không quá lo lắng vì bạn có thể tụ tập cùng bạn bè đi chơi cùng nhau.

Bước sang tháng 11, Thần Tài nhả vía tiền tài, 3 con giáp trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, hồng phúc sâu dày - Ảnh 2
Vào tháng 11, người tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội mới trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió khi bước sang tháng 11. Trong công việc, bản mệnh sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào nghiêm trọng nên càng thúc tiến tinh thần của con giáp này. Bạn cũng đang ấp ủ khá nhiều mục tiêu trên đường công danh sự nghiệp. Người tuổi này cũng sẽ đón nhận được tín hiệu tăng tiến đáng kể trên con đường bổng lộc.

Ngoài ra, chuyện tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên nở rộ. Bản mệnh nhận được nhiều tình cảm của người khác. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc đâu mới thật sự là mối quan hệ phù hợp với bản thân và đầu tư nghiêm túc cho nó để tránh mất thời gian của bản thân.

Bước sang tháng 11, Thần Tài nhả vía tiền tài, 3 con giáp trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, hồng phúc sâu dày - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió khi bước sang tháng 11 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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