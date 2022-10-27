Đúng ngày mai, thứ Sáu 28/10/2022, Hung Tinh bủa vây, vận mệnh gập ghềnh khó đoán, 3 con giáp sa sút tinh thần, tiền tài thất thoát, gia đạo khó bề yên ấm

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 13:55

Thứ Sáu 28/10/2022, Hung Tinh bủa vây, vận mệnh gập ghềnh khó đoán, 3 con giáp sa sút tinh thần, tiền tài thất thoát, gia đạo khó bề yên ấm.

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có nguy cơ trì trệ vào đúng ngày mai. Điềm báo có kẻ tiểu nhân đang cố tình bày trò hãm hại, cản trở công việc. Một số khác phải tốn nhiều thời gian, tiền của vì sự vô ý hoặc đó là hậu quả của việc thiếu cẩn thận và kỹ lưỡng. Nguyên nhân chính được chỉ ra là do bản mệnh sa đà vào việc mua sắm vô tội vạ.

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng sẽ có chút mù quáng. Bạn không muốn gây ra tổn thương cho bất cứ người nào, và cuối cùng bản thân con giáp này là người chịu nhiều buồn phiền nhất. Đối với những người không xứng đáng, tốt nhất không nên lưu luyến để làm gì.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 28/10/2022, Hung Tinh bủa vây, vận mệnh gập ghềnh khó đoán, 3 con giáp sa sút tinh thần, tiền tài thất thoát, gia đạo khó bề yên ấm - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có nguy cơ trì trệ vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng ngày mai, vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ trở nên tương đối gian nan và vất vả không ngờ. Dự báo con giáp này dễ gặp phải ít nhiều rắc rối trong công việc do tính cách bảo thủ, ngang ngạnh của mình. Bản mệnh nên hạ thấp cái tôi và lắng nghe góp ý từ những người xung quanh.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh trong thời gian này sẽ tồn tại khoảng cách. Các bậc phụ huynh cần tìm cách để có thêm sự thấu hiểu với các con của mình. Tình yêu xuất phát từ trái tim sẽ sớm chạm tới được trái tim của người đối diện.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 28/10/2022, Hung Tinh bủa vây, vận mệnh gập ghềnh khó đoán, 3 con giáp sa sút tinh thần, tiền tài thất thoát, gia đạo khó bề yên ấm - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ trở nên tương đối gian nan và vất vả không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra khó khăn và chật vật. Bản mệnh nhanh chóng trở thành đối tượng chịu sự nghi ngờ, đả kích của những người đồng nghiệp. Việc tranh cãi sẽ không mang lại bất cứ ích lợi gì, ngoại trừ việc khiến bản thân trở nên mệt mỏi và tốn thời gian. Việc kiếm tiền trở nên khó khăn, nhất là khi bản mệnh lại nhẹ dạ cả tin.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ nảy sinh xung đột. Không khí gia đình không giữ được hòa khí vốn có vì cái tôi ngất ngưởng của cả hai người. Ngay cả trong mối quan hệ với người nhà cũng không được hài hòa như lúc trước.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 28/10/2022, Hung Tinh bủa vây, vận mệnh gập ghềnh khó đoán, 3 con giáp sa sút tinh thần, tiền tài thất thoát, gia đạo khó bề yên ấm - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra khó khăn và chật vật - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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