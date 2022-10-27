Sau hôm nay (27/10/2022), 3 con giáp 'hưởng no phúc đức', đón tin vui liên tục, tiền bạc lẫn công việc phất cao như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 03:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'hưởng no phúc đức', đón tin vui liên tục, tiền bạc lẫn công việc phất cao như 'diều gặp gió' sau ngày 27/10.

Tuổi Sửu

Sau ngày 27/10, công việc của người tuổi Sửu sẽ dần khởi sắc. Trải qua những ngày khó khăn vừa qua, con giáp này dần ổn định lại với sự nghiệp của mình. Bản mệnh hiểu rõ mình cần làm gì để công việc thuận lợi và tiến xa hơn. Ngoài thu nhập từ công việc chính, tuổi này có thêm những khoản thu nhỏ từ các hợp đồng làm thêm giúp bản mệnh đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của bản thân và gia đình.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ thuận lợi không kém. Bản mệnh sẽ nhận được sự quan tâm từ gia đình và người yêu. Sau hôm nay, bản mệnh có thể sẽ cùng nửa kia có buổi hẹn hò lãng mạn. Có thể nói tuổi này là một trong những con giáp may mắn nhất hôm nay khi ở cả ba khía cạnh đều rất hanh thông.

Sau hôm nay (27/10/2022), 3 con giáp 'hưởng no phúc đức', đón tin vui liên tục, tiền bạc lẫn công việc phất cao như 'diều gặp gió' - Ảnh 1
Sau ngày 27/10, công việc của người tuổi Sửu sẽ dần khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ không đáng lo và suôn sẻ. Đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có thêm nhiều cơ hội để “thăng quan tiến chức”. Song bản mệnh cũng đừng quên bồi dưỡng thêm năng lực, tri thức cũng như nâng cao những kỹ năng cần thiết để phục vụ tốt hơn cho những dự định sắp tới. Do đó, con giáp này phải lập kế hoạch thu - chi hợp lý ngay từ bây giờ để có thể cải thiện nguồn thu nhập hiện tại. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ có chuyển biến tích cực. Thật không mấy khó khăn để người độc thân tìm thấy tình yêu của đời mình. Tam Hội Quý Nhân trao tận tay cho bạn một người phù hợp với mình. 

Sau hôm nay (27/10/2022), 3 con giáp 'hưởng no phúc đức', đón tin vui liên tục, tiền bạc lẫn công việc phất cao như 'diều gặp gió' - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ không đáng lo và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sau hôm nay, người tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội mới trong công việc. Cùng với đó, con giáp cũng nên chuẩn bị tâm lý cho những thử thách mới, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi nhưng những gì bạn nhận lại sẽ ngoài sự mong đợi. Bạn còn có nhiều may mắn tìm đến, do đó hãy tận dụng khéo léo trong đầu tư để sinh lời. Ngoài ra, bản mệnh nên tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, hội thảo nghề nghiệp bởi vì bạn có cơ hội gặp được những đối tác tiềm năng.

Vận trình tình duyên hạnh phúc. Bản mệnh cũng sẽ có thể nhận được món quà bất ngờ từ nửa kia của mình và bạn thấy mình thật sự may mắn khi luôn được yêu thương.

Sau hôm nay (27/10/2022), 3 con giáp 'hưởng no phúc đức', đón tin vui liên tục, tiền bạc lẫn công việc phất cao như 'diều gặp gió' - Ảnh 3
Sau hôm nay, người tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội mới trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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