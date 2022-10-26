Bước sang tháng 10 âm lịch, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 12:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù vào tháng 10 âm lịch.

Tuổi Sửu

Bước vào tháng 10 âm lịch, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra suôn sẻ hanh thông và hanh thông. Người tuổi này sẽ trải qua một ngày làm việc tương đối bình yêu và “dễ thở”, bởi những rắc rối trước đó gần như đã được tháo gỡ một cách triệt để. Song, bản mệnh cũng đừng quá chủ quan vì rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vô cùng êm ấm và đón nhận nhiều tin vui. Tình yêu đôi lứa hiện đang trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, bởi bạn và người ấy đều có ý thức bảo vệ tình yêu này. 

Bước sang tháng 10 âm lịch, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù - Ảnh 1
Bước vào tháng 10 âm lịch, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra suôn sẻ hanh thông và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ trở nên dồi dào, dư dả vào tháng 10 âm lịch. Con giáp này có thể an tâm chi trả cho những nhu cầu cá nhân mà không cần gánh nặng về tài chính do có sự hậu thuẫn kinh tế từ gia đình. Ngoài ra, những kế hoạch làm ăn, buôn bán đều diễn ra thuận lợi, từ đó mang đến cho con giáp này nguồn doanh thu đáng kể. 

Chuyện tình cảm cũng trở nên khởi sắc. Quý Nhân chiếu mệnh đem đến cho người độc thân mối nhân duyên vượng sắc. Được biết, đối phương là người hiểu chuyện nên bạn có thể an tâm thể hiện tính cách chân thật chính mình. Mối quan hệ tình cảm tiến thêm bước mới, có thể các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần có ý định về ra mắt hai bên gia đình. 

Bước sang tháng 10 âm lịch, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ trở nên dồi dào, dư dả vào tháng 10 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra thuận lợi đủ đường trong thời gian tới. Người tuổi này nhìn thấy được cơ hội tốt để phát huy tối đa năng lực bản thân, từ đó nhận được sự tín nhiệm đặc biệt từ cấp trên. Những khoản thu nhập vẫn đang “chảy” ùn ùn vào túi tiền con giáp này, giúp bản mệnh an tâm trong việc trang trải cho cuộc sống hàng ngày. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tươi sáng rõ rệt. Mối quan hệ tình cảm giữa hai người được dung hòa tốt nhờ có Quý Nhân nâng đỡ tận tình. Bên cạnh đó, cả hai vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần tốt cho đối phương. 

Bước sang tháng 10 âm lịch, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra thuận lợi đủ đường trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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