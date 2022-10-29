Trúng độc đắc vào đúng 2 tuần tới, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền bạc đến tới tấp, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 13:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây đổi đời giàu sang, tiền bạc đến tới tấp, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp vào đúng 2 tuần tới.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra vô cùng xán lạn trong 2 tuần tới. Con giáp này đang có cơ hội thăng tiến trong công việc, khi mà cấp trên đánh giá cao thái độ làm việc cũng như cầu thị của bạn. Nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ hiện tại, khả năng bản mệnh sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn trong tương lai.

Tình duyên của con giáp may mắn này sẽ có chút khởi sắc và đón nhận nhiều tin vui mới. Những bạn đã có người yêu không có nhiều biến động trong tình cảm. Với người độc thân có thể sẽ gặp được người phù hợp khi tham gia các buổi tiệc đông người.

Trúng độc đắc vào đúng 2 tuần tới, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền bạc đến tới tấp, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp - Ảnh 1
Sự  nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra vô cùng xán lạn trong 2 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 2 tuần tới, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng rộng mở. Con đường sự nghiệp trở nên hanh thông nhờ có cát tinh che chở. Việc kinh doanh, bán buôn thu được nguồn lợi nhuận khủng nhờ tầm nhìn chiến lược tốt. Lo lắng nhất lúc này có lẽ là cách làm việc xa rời thực tế và cứng nhắc. Nếu không thay đổi thái độ làm việc này thì e rằng sẽ vụt mất nhiều cơ hội đáng giá.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Dù là người đã lập gia đình hay chưa cũng được đào hoa vượng nâng đỡ. Tình yêu lứa đôi lúc này là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người trong cuộc có đủ niềm tin để vượt qua các khó khăn trong cuộc sống.

Trúng độc đắc vào đúng 2 tuần tới, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền bạc đến tới tấp, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp - Ảnh 2
Đúng 2 tuần tới, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ khởi sắc và vượng phát khá tốt. Túi tiền của người tuổi này vẫn còn rủng rỉnh khá nhiều dù đã gần đến cuối tháng rồi. Thậm chí bạn còn dư dả để mua sắm thêm một vài món đồ cho bản thân, nhưng bạn cũng cần lưu ý không nên tiêu tốn tiền bạc cho những thứ không cần thiết, tránh gây hao hụt ngân sách.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng đang dần khởi sắc trở lại. Con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian cho một buổi hẹn hò bất ngờ để có thể tiếp tục vun đắp tình cảm với nửa kia của mình. Bạn có thể dùng số tiền mình thu được để đầu tư sinh lời thông qua động sản, bất động sản hoặc tái đầu tư phát triển bản thân.

Trúng độc đắc vào đúng 2 tuần tới, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền bạc đến tới tấp, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ khởi sắc và vượng phát khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 28/10/2022, Hung Tinh bủa vây, vận mệnh gập ghềnh khó đoán, 3 con giáp sa sút tinh thần, tiền tài thất thoát, gia đạo khó bề yên ấm

Đúng ngày mai, thứ Sáu 28/10/2022, Hung Tinh bủa vây, vận mệnh gập ghềnh khó đoán, 3 con giáp sa sút tinh thần, tiền tài thất thoát, gia đạo khó bề yên ấm

Thứ Sáu 28/10/2022, Hung Tinh bủa vây, vận mệnh gập ghềnh khó đoán, 3 con giáp sa sút tinh thần, tiền tài thất thoát, gia đạo khó bề yên ấm.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 6 giờ 30 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn