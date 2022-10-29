Chúc mừng 3 con giáp may mắn nào đúng ngày cuối tuần (30/10): Tiền bạc rủng rỉnh, 'rơi trúng hũ vàng', vạn sự tốt lành

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 22:10

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tiền bạc rủng rỉnh, 'rơi trúng hũ vàng', vạn sự tốt lành vào đúng ngày 30/10/2022.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ, sự nghiệp luôn hanh thông, có cơ hội thăng quan tiến chức. Đồng thời, cát tinh soi chiếu sẽ giúp công việc của bạn ổn định và dễ dàng vượng phát hơn, được lòng đồng nghiệp, được sự tín nhiệm của cấp trên. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên thắm thiết nồng nàn. Người độc thân mau chóng tìm được đối tượng hẹn hò lý tưởng. Nhưng muốn gây ấn tượng mạnh trong mắt đối phương thì điều cần thay đổi đầu tiên là về mặt ngoại hình.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nào đúng ngày cuối tuần (30/10): Tiền bạc rủng rỉnh, 'rơi trúng hũ vàng', vạn sự tốt lành - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ, sự nghiệp luôn hanh thông, có cơ hội thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra thuận lợi như ý vào ngày cuối tuần. Công việc tiến triển đúng theo quỹ đạo và những thành công bước đầu củng cố thêm lòng tin ở người tuổi này. Tuy nhiên, dù thế nào cũng cần giữ vững tinh thần cầu tiến ham học hỏi để không bị tụt hậu.

Vận trình tình cảm có sự thay đổi. Chuyện tình cảm xưa nay vốn không thể đoán định trước điều gì, mọi thứ diễn ra theo tự nhiên luôn mang lại thứ cảm xúc đặc biệt nhất. Tuy nhiên, nếu quá chủ quan thì sẽ đánh mất người bên cạnh mình.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nào đúng ngày cuối tuần (30/10): Tiền bạc rủng rỉnh, 'rơi trúng hũ vàng', vạn sự tốt lành - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra thuận lợi như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng ngày 30/10, sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra ổn định. Tử vi cho biết đây là cơ hội để con giáp này phát huy tối đa khả năng và tạo bước ngoặt cho đường sự nghiệp. Bản mệnh hoàn toàn có thể gia tăng nguồn thu nhập hiện tại nhờ khả năng nắm bắt cơ hội của mình. Đừng lãng phí bất cứ thời gian nào, luôn học hỏi để hoàn thiện bản thân mới không bị bỏ lại về sau.

Vận trình tình cảm đong đầy cảm xúc. Những việc làm, món quà mà hai người dành cho nhau luôn có khả năng làm sống dậy tình yêu. Đặc biệt là những cặp đôi đã yêu nhau lâu năm thì đây lại là điều cần phải làm.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nào đúng ngày cuối tuần (30/10): Tiền bạc rủng rỉnh, 'rơi trúng hũ vàng', vạn sự tốt lành - Ảnh 3
Đúng ngày 30/10, sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra ổn định - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài 'mở sổ vàng' vào tháng 11/2022, 3 con giáp 'đạp đổ vận đen', tài lộc về dồn dập, tiền bạc thu về đầy túi

Thần Tài 'mở sổ vàng' vào tháng 11/2022, 3 con giáp 'đạp đổ vận đen', tài lộc về dồn dập, tiền bạc thu về đầy túi

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'đạp đổ vận đen', tài lộc về dồn dập, tiền bạc thu về đầy túi vào tháng 11/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 46 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng