Tuần mới (23/5 - 29/5), 3 con giáp khó thoát 'kiếp giàu sang', vận tài lộc xoay chuyển, kiếm tiền nhiều như nước, trời ban vận may mắn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 22/05/2022 10:30

Trong tuần mới tới, 3 con giáp may mắn này được thời đổi vận, sự nghiệp phất lên, tiền tài đầy đủ.

Tuổi Ngọ

Trong tuần mới tới, thời cơ chín muồi đã đến giúp tuổi Ngọ mọi việc hanh thông. Con giáp sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng, tinh thần kém cỏi trước đây, đồng thời thu hoạch được những điều bất ngờ.

Điều lưu ý duy nhất là trong thời gian này, có sao xấu soi chiếu ảnh hưởng đến sức khoẻ, tuổi Ngọ có thể bị đau nhức, xương khớp gặp một số vấn đề, cần đặc biệt chú ý. Tuy nhiên sau đó bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc vì có quý nhân giúp đỡ. Lộc lá tràn vào túi đếm không xuể.

Tuần mới (23/5 - 29/5), 3 con giáp khó thoát 'kiếp giàu sang', vận tài lộc xoay chuyển, kiếm tiền nhiều như nước, trời ban vận may mắn bất ngờ - Ảnh 1
Trong tuần mới tới, thời cơ chín muồi đã đến giúp tuổi Ngọ mọi việc hanh thông. Con giáp sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi, người cầm tinh con dê vốn khá ương bướng. Một khi đã quyết chuyện gì sẽ không nghe theo lời khuyên của người khác, tuy nhiên con giáp chơi với bạn bè rất tốt, nên luôn được mọi người yêu mến kết giao.

Trong tuần mới tới, con giáp tuổi Mùi được ông bà độ mạng, mang lại nhiều cơ hội tài lộc hanh thông. Một khi cơ hội đến, nỗ lực của con giáp được đền đáp xứng đáng. Con giáp chú ý đừng nổi nóng, đừng để đại sự bị ảnh hưởng bởi thái độ nhất thời của mình, nhất định sẽ có được đỉnh cao công danh, tiền bạc từ đó nối đuôi nhau kéo về.

Tuần mới (23/5 - 29/5), 3 con giáp khó thoát 'kiếp giàu sang', vận tài lộc xoay chuyển, kiếm tiền nhiều như nước, trời ban vận may mắn bất ngờ - Ảnh 2
Trong tuần mới tới, con giáp tuổi Mùi được ông bà độ mạng, mang lại nhiều cơ hội tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất tài khí vây quanh, làm ăn thuận lợi trong tuần mới tới. Cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có những chuyển biến tích cực. Nhờ có Thần Tài giúp đỡ mà công việc sẽ có thêm nhiều hướng phát triển mới.

Ngoài ra, đây cũng chính là khoảng thời gian con giáp may mắn này có thể đầu tư mở rộng kinh doanh để cuộc sống trở nên viên mãn như mình mong muốn. Người tuổi Tuất tài vận sáng chói, tiền bạc phủ phê. Công việc hiện tại đang diễn ra rất thuận lợi, mang đến cho bạn vô vàn tiền tài và của cải.

Tuần mới (23/5 - 29/5), 3 con giáp khó thoát 'kiếp giàu sang', vận tài lộc xoay chuyển, kiếm tiền nhiều như nước, trời ban vận may mắn bất ngờ - Ảnh 3
Người tuổi Tuất tài khí vây quanh, làm ăn thuận lợi trong tuần mới tới. Cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có những chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Ở xởi lởi Trời cho: 3 con giáp biến hung thành cát, tài vận cực tốt, kiếm được tiền tỷ, tha hồ vét sạch của thiên hạ trong 4 ngày tới

Ở xởi lởi Trời cho: 3 con giáp biến hung thành cát, tài vận cực tốt, kiếm được tiền tỷ, tha hồ vét sạch của thiên hạ trong 4 ngày tới

Ở hiền thì lại gặp lành, những con giáp này nếu thành tâm tích đức thì trong vòng 4 ngày tới đây sẽ được quý nhân phù trợ, biến nguy thành an, cuộc sống viên mãn.

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