Tuần mới (13/2 - 19/2): 3 con giáp bội thu vàng bạc, được lòng Thần Tài, giàu sang chạm đỉnh, cực kỳ giàu có

Trong tuần mới này những người tuổi Dần gặp nhiều may mắn ở phương diện tình cảm nhờ Bách Việt chiếu mệnh. Thời điểm đầu năm mới lại có những cảm xúc lãng mạn giúp tinh thần của con giáp này trở nên vui vẻ và lạc quan hơn rất nhiều.

Phương diện công việc duy trì được phong độ ổn định. Cũng bởi bạn luôn cố gắng hết mình trong công việc, thể hiện năng lực của bản thân để mọi kế hoạch diễn ra theo đúng trình tự, đạt được tiến độ như ban đầu. Cấp trên không có gì phải phàn nàn về những biểu hiện của bạn.

Tuổi Mùi

Không chỉ là những người có tính cách vui vẻ, lạc quan, tuổi Mùi còn vô cùng may mắn khi gặp được nhiều vận may trong cuộc sống. Trong công việc, con giáp này không chỉ thành công nhờ vào sự giúp đỡ của quý nhân mà còn do sự chăm chỉ và nỗ lực của bản thân.

Tử vi tuần mới (13/2 - 19/2) này cho biết, nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Mùi được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

Thời gian này, tài lộc dần khởi vượng, những người tuổi Mùi sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tuổi Sửu

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 13/2 đến 19/2/2023, vận tài lộc của tuổi Sửu phát triển rực rỡ. Dù làm trong lĩnh vực nào, con giáp này cũng có thể nhận được một khoản kha khá. Đây chính là nguồn động lực để bản mệnh tiếp tục cố gắng hơn nữa, bất kể khó khăn vất vả.

Trên phương diện sự nghiệp, người làm công ăn lương cần chú ý hạn chế mâu thuẫn với cấp trên hoặc đồng nghiệp trong những ngày từ giữa tuần trở đi. Hãy chú ý đến cách ăn nói, hành xử của mình để không gây nên những tranh chấp không đáng có.

Tuần này, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu lên nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng. Con giáp này có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng tương đối lý tưởng. Vì thế, bản mệnh nên giữ tinh thần tích cực, cởi mở và thử cho đôi bên cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau.

Ngược lại, những người đã lập gia đình cần phải chú ý kẻ thứ ba có thể chen chân vào mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia bất cứ lúc nào. Con giáp này hãy nhắc nhở bản thân luôn trân trọng những gì mình đang có, chớ nên ham vui bên ngoài, gây tổn thương cho người thân.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!