Ngày vàng (11/2), những con giáp được trời ban lộc, may mắn đủ đường, lụm vàng mỏi tay, 99% trúng vé số vào 17H30

Tâm linh - Tử vi 11/02/2023 10:55

Hôm nay (11/2), 3 con giáp sau đây thời tới cản không kịp, vận đỏ dát khắp người, tiền ào ào chảy về túi.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Bảy 11/02/2023, Tuổi Dậu gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

Ngày vàng (11/2), những con giáp được trời ban lộc, may mắn đủ đường, lụm vàng mỏi tay, 99% trúng vé số vào 17H30 - Ảnh 1

3 con giáp may mắn nhất ngày hôm nay gọi tên tuổi Dậu, tuổi Thìn, tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của Tuổi Dậu trong ngày Thứ Bảy này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

Vận trình tình duyên của Tuổi Dậu trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, Tuổi Dậu nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Con số may mắn : 10 , 50 , 52

Tuổi Thìn

Hôm nay, công việc của tuổi Thìn bớt được phần nào khó khăn. Con giáp này nhận được nhiều tình cảm nồng nhiệt của đồng nghiệp cũng như cấp trên. Bản mệnh đúng là có quý nhân bên cạnh đó, làm gì cũng có người giúp nhiệt tình.

Tuổi Thìn kiếm tiền cũng không thua kém con giáp khác, đầu óc nhanh nhạy, linh hoạt, lúc nào cũng tìm đường kiếm tiền nên không lo rỗng ví. Tuy nhiên trong làm ăn đừng vì nể mặt một ai đó mà không tính toán kỹ khi hợp tác, người thiệt thòi chính là mình.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Con số may mắn : 30 , 51 , 57

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Bảy ngày 11/2/2023 hôm nay, tuổi Dần dễ bị sa đà vào mấy thú vui mà chểnh mảng trong công việc, dễ bị khiển trách nên hãy cẩn thận. Hãy tập trung tinh thần vì con đường phía sau bản mệnh phải tự đi một mình nếu không muốn đánh mất tương lai.

Ngày vàng (11/2), những con giáp được trời ban lộc, may mắn đủ đường, lụm vàng mỏi tay, 99% trúng vé số vào 17H30 - Ảnh 2

Đây là 3 con giáp may mắn không ai sánh bằng, đếm tiền mỏi tay trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, may mắn hơn nữa là con giáp này được nâng đỡ, soi đường chỉ lối tìm ra cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng có được. Bản mệnh có khả năng thực hiện những thay đổi vô cùng to lớn cho cuộc sống hiện tại.

Vận trình tình duyên cũng nở rộ. Bản mệnh và nửa kia luôn biết quan tâm chăm sóc cho đối phương. Hãy dẫn người ấy về ra mắt gia đình, đừng để vuột mất đối phương. Trai đến tuổi thì lấy vợ, gái lớn thì gả chồng, không có gì phải đắn đo.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Con số may mắn : 96 , 87 , 51

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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