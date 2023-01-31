Tuần mới (30/1 - 5/2): 3 con giáp giàu có hết hồn, bùng nổ tài lộc, đại phú đại quý, có cuộc sống hết sức viên mãn

Tâm linh - Tử vi 31/01/2023 07:05

Tuần mới khởi đầu mới (30/1 - 5/2), 3 con giáp lột xác thành công, bước 1 chân vào giới nhà giàu, giàu có nứt vách.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có những trải nghiệm ngọt ngào và lãng mạn trong chuyện tình cảm vào tuần này. Các cặp đôi ngày càng gắn bó khăng khít, tình yêu thăng hoa khi cả hai đều xác định nghiêm túc và muốn ở bên nhau lâu dài. Đào hoa nở rộ cũng mang nhân duyên tới cho người độc thân. Bản mệnh có thể sẽ được giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu khá phù hợp, hãy mở lòng mình để đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống, gác lại những tổn thương phía sau lưng.

Tuần mới (30/1 - 5/2): 3 con giáp giàu có hết hồn, bùng nổ tài lộc, đại phú đại quý, có cuộc sống hết sức viên mãn - Ảnh 1
3 con giáp may mắn nhất tuần này gọi tên con giáp Mão, Thìn, Ngọ, tiền tài bủa vây. Ảnh minh họa: Internet

Công danh sự nghiệp cũng đang trên đà thăng tiến. Cát tinh xuất hiện báo hiệu bạn có thể vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến tới mục tiêu. Nhìn chung tuần này bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công.

Các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, cũng nhờ vậy mà đường tài lộc hanh thông hơn trước. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, bạn đều có cơ hội gia tăng nguồn thu. Tuy nhiên, bạn nên có kế hoạch sử dụng tài chính một cách hợp lý.

Con số may mắn: 61

Giờ hoàng đạo: 6h

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn được Nhị Hợp tương trợ cảm nhận được sự thuận lợi trong ngày đầu tiên trở lại với công việc, mọi thứ đều diễn ra một cách suôn sẻ. 

Việc buôn bán, kinh doanh gặp may, việc lưu thông hàng hóa khá hanh thông. Bản mệnh thu hút thêm được khách hàng nên tiền chảy về túi. 

Trong tuần không nên xuất hành đi xa vì dễ gặp phải các hạn liên quan đến xe cộ, sông nước. 

Con số may mắn: 71

Giờ hoàng đạo: 10h

Tuổi Ngọ

Ngọ tính tình hào phóng, hảo sảng, hay giúp đỡ mọi người. Đây là con giáp phúc dày, mệnh lớn. Tài lộc của người tuổi này đa phần đều dồi dào. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường được quý nhân phù trợ nên cuộc sống ngày càng suôn sẻ.

Tuần mới (30/1 - 5/2): 3 con giáp giàu có hết hồn, bùng nổ tài lộc, đại phú đại quý, có cuộc sống hết sức viên mãn - Ảnh 2
Tuần này, 3 con giáp ôm vàng hốt bạc, muốn nghèo cũng khó. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, bước sang tuần mới (30/1 - 5/2/2023) này người tuổi Ngọ gặp được nhiều quý nhân, nhận được sự giúp đỡ kịp thời, có được sự chuyển biến quan trọng, khiến sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng.

Một tuần tốt đẹp về tài chính, Ngọ không cần phải lo lắng về các khoản chi tiêu của mình, giỏi chắt góp sẽ có khoản tiền to. Chuyện tình cảm khá vượng, mọi sự liên quan đến nhân duyên đều tốt lành.

Con số may mắn:  77

Giờ hoàng đạo: 10h

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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