Hoan hỉ đón Tết: 3 con giáp giàu có bất ngờ, vàng đầy tay, kim cương đầy túi, hốt hết lộc trời ban vào 10 ngày đầu năm mới 2023

Tâm linh - Tử vi 22/01/2023 22:09

10 ngày đầu năm 2023, việc làm ăn kinh doanh của 3 tuổi này sẽ thu về nhiều lợi nhuận, con đường tương lai rực sáng, tiền bạc chất đầy nhà.

Tuổi Sửu 

Sinh năm: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Với việc được hai tài tinh là Thiên Tài và Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Sửu năm nay có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi. Các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thuận lợi, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn. Vì vậy bạn cần làm việc chăm chỉ để tối đa hoá lợi ích tài chính. 

Hoan hỉ đón Tết: 3 con giáp giàu có bất ngờ, vàng đầy tay, kim cương đầy túi, hốt hết lộc trời ban vào 10 ngày đầu năm mới 2023 - Ảnh 1
3 con giáp may mắn nhất 10 ngày đầu năm 2023 gọi tên Sửu, Hợi, Dần. Ảnh minh họa: Internet

Có thể năm nay, người tuổi Sửu sẽ có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc. Tuy nhiên đây không quá lo ngại bởi đây là cơ hội để bạn học hỏi, có thêm nhiều kinh nghiệm. 

Về tình duyên, 2023 được hứa hẹn là một năm nhân duyên, hạnh phúc đong đầy với người tuổi sửu. Người độc thân được vận khí hậu thuẫn để cải thiện tình trạng hiện tại. Các cặp đôi cũng có bước tiến mới trong mối quan hệ, gia đạo ấm êm. 

Người tuổi sửu nên chú ý đến vấn đề sức khỏe trong năm mới. Bởi phải thường xuyên đi lại, di chuyển giải quyết công việc nên ảnh hưởng phần nào đến thể trạng. Bạn cần học cách sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý để giảm áp lực tinh thần. 

 

Tuổi Dần

Sinh năm: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Trải qua một năm phạm Thái Tuế, tuổi Dần sẽ bước vào năm mới với sự bùng nổ. Bạn sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ để đạt được mục tiêu của bản thân trong năm nay. Chỉ cần chăm chỉ bạn sẽ không phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính. Việc làm ăn kinh doanh của trong năm nay của bạn thu về nhiều lợi nhuận. Đặc biệt nam tuổi Dần nhờ có sao Thái Dương hẫu thuận nên có cơ hội phát triển. 

Chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc chuyện tình cảm của người tuổi Dần không được như mong đợi. Tuy nhiên mọi mâu thuẫn đều có thể hoá giải nếu có sự thấu hiểu từ hai phía. 

Khi đi xa người tuổi Dần nên mua bảo hiểm du lịch vì dễ bị ốm và bổ sung vitamin, tập thể dục và khám sức khoẻ định kỳ. 

Tuổi Hợi

Sinh năm: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi có tính cách tốt, tích cực, thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Con giáp này luôn ép mình trong trạng thái vận động, nhanh chóng nắm bắt các cơ hội phát triển, tí mỉ lên kế hoạch cho sự nghiệp và cuộc sống.

Hoan hỉ đón Tết: 3 con giáp giàu có bất ngờ, vàng đầy tay, kim cương đầy túi, hốt hết lộc trời ban vào 10 ngày đầu năm mới 2023 - Ảnh 2
10 ngày đầu của năm 2023, 3 con giáp này giàu có không ai cản được, đón Tết vui linh đình. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ chuẩn bị chu đáo, cuộc sống hàng năm của người tuổi Hợi đều khá tốt, ổn định, phát triển đều, tích lũy được không ít của cả.

Con giáp này cũng có tâm tính ôn hòa, biết đối nhân xử thế. Nhờ đó, sang năm mới Quý Mão, con giáp tuổi Hợi có thể cải thiện được nhiều việc, nâng cao mức thu nhập, thêm nhiều cơ hội để thành công và làm cho bản thân trở nên có mị lực hơn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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