Cuối tuần này (21/1 - 22/1): 3 con giáp ăn Tết Nguyên Đán to linh đình, vạn sự như ý, mọi việc đều được suôn sẻ bình an, vận đỏ bủa vây cả tuần

Tử vi cuối tuần của tuổi Thìn trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm. Cách nghĩ, cách làm của con giáp này sẽ được đồng tình, ủng hộ và nhanh chóng được hiện thực hóa.

Tài lộc hanh thông vào cuối tuần chứng tỏ những cố gắng của bản mệnh trong suốt cả một tuần đã được ghi nhận. Tuổi Thìn nhận được phần thưởng nóng xứng đáng với những gì đã đóng góp. Người đầu tư kinh doanh nắm bắt được xu thế của thị trường nên dễ dàng dẫn đầu xu thế, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng.

Thêm vào đó, nhớ một chút may mắn, con giáp này chỉ cố gắng hết mình và biết đâu là thời điểm cần thể hiện bản thân thì chuyện thăng tiến không phải là quá khó. Dù có trẻ tuổi hay thiếu kinh nghiệm, bản mệnh cũng đừng tự ti mà hãy mạnh mẽ chứng tỏ giá trị của mình.

Vận trình tình cảm có khởi sắc, nhưng chủ yếu là vào thời điểm đầu tuần. Người độc thân có thể tìm được người ưng ý trong thời gian này. Hãy trân trọng đối phương và trò chuyện với người đó nhiều hơn để đôi bên hiểu rõ về nhau.

Tuổi Tuất

Hoạt động kiếm tiền của người tuổi Tuất diễn ra rất thuận lợi nhờ có cát tinh che chở. Nhờ có kinh nghiệm phong phú và khả năng ứng phó nhanh nhạy mà bạn có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề, khiến tiền bạc chảy về túi thuận lợi hơn cả dự tính.

Với người làm ăn kinh doanh, tài chính không còn là vấn đề khiến cho bạn phải lo lắng. Việc buôn bán diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, các đơn hàng vẫn đến tới tấp khiến bạn thu về một khoản kha khá. Tết này, bạn có thể thoải mái chi tiêu, sắm sửa cho gia đình.

Với người làm công ăn lương, tinh thần đoàn kết giữa mọi người trong tập thể khiến công việc tiến hành trôi chảy. Bạn thậm chí còn trở thành người dẫn đầu tập thể, gặt hái thành tích nổi bật.

Có thể thấy rằng con giáp phát tài tuần này đang ngày càng được cấp trên tín nhiệm và đánh giá cao hơn, khoản lương thưởng Tết hậu hĩnh là điều khỏi phải bàn.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Tam Hợp cho thấy Dần có cuối tuần hạnh phúc, đặc biệt với những ai còn đang độc thân có cơ hội tìm được nửa kia.

Tuần này, những con giáp may mắn nhất gọi tên Thìn, Tuất, Dần. Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài mang theo tin vui về phương diện tài chính, đó là tin vui liên quan đến lương thưởng hoặc nhận được quà giá trị. Thế nhưng, vẫn nên ăn tiêu tiết kiệm trong giai đoạn này.

Để có được vận trình công việc như ý, bạn cần biết cách sắp xếp công việc sao cho thật hợp lý tránh ôm đồm quá nhiều việc mà không làm ra cái gì.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!