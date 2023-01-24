Mùng 3 Tết trúng lớn, 4 con giáp này thêm tuổi thêm giàu, vạn sự như ý, mọi sự hanh thông, làm gì cũng hốt hết vàng hết bạc

Xem tử vi hàng ngày hôm nay Thứ Ba 24/01/2023 cho thấy xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên Tuổi Tuất. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé.

Tuổi Tuất nếu đang độc thân Thứ Ba này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

Tình hình tài chính của Tuổi Tuất trong ngày này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lại của bạn sẽ đươc rạng rỡ hơn nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Con số may mắn : 38 , 53 , 7

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo, thứ Ba ngày 24/1/2023 hôm nay, các mối quan hệ của tuổi Dần rất hài hòa tốt đẹp. Tình cảm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thuận hòa, như ý. Bản mệnh trở nên vui vẻ, cởi mở hơn với mọi người và đấy là lý do giúp con giáp này kết nối tốt hơn, nhận được sự giúp đỡ đúng lúc cần.

Bên cạnh đó, tài lộc của bản mệnh hanh thông, làm đâu lợi đấy. Mọi đường đi nước bước đều rất trôi chảy, nhẹ nhàng mà kiếm được món hời. Kinh doanh đắc tài, buôn bán đắt hàng, cả sự nghiệp và tài lộc đều tương đối viên mãn.

Ngày mới còn mang đến tới sự tươi vui, phấn chấn trong gia đình của bản mệnh. Không khí đón Tết rộn ràng, gia đình cũng hài hòa, mọi người vui vẻ bên nhau, gia đình ngập tràn tiếng cười, con cái hiếu thảo với cha mẹ, vợ chồng hòa thuận.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Con số may mắn : 99 , 1 , 2

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Gặp ngày tam hợp nên các kế hoạch, dự án của con giáp này đều được tiến hành trôi chảy. Đặc biệt là những người làm công việc liên quan tới giấy tờ, hành chính sẽ gặp nhiều may mắn nếu theo đuổi đường công danh.

Hôm nay, 4 con giáp này làm gì cũng giàu, nổ lộc đầu năm. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm có bước ngoặt đáng kể. Người đọc thân dễ dàng tìm thấy ý trung nhân sau những buổi gặp mặt, làm quen trong công việc. Tình cảm gia đình trải qua nhiều mâu thuẫn mới tìm được tiếng nói chung trong suy nghĩ lẫn tâm hồn.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Thần Tài nâng đỡ giúp tuổi Tỵ nhìn ra được những cơ hội kiếm tiền mà người khác còn chưa kịp nhận ra.

Cẩn trọng: Không nên chủ quan trong vấn đề chăm sóc sức khoẻ.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Con số may mắn : 83 , 51 , 57

Tuổi Tý

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra hanh thông, suôn sẻ. Người tuổi này làm việc rất nghiêm túc, chú trọng vào công việc và đặc biệt ghét bất kỳ ai cản trợ trật tự thời gian biểu mà mình đề ra. Điều này giúp cho bản mệnh luôn đang hiệu quả khi làm việc.

Vận trình tài lộc gặp nhiều vận may. Nhờ đó, tiền bạc của con giáp này rủng rỉnh, đồng thời lương thưởng có dấu hiệu tăng lên dần. Song song đó, bạn còn đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng để lãi mẹ đẻ lãi con.

Vận trình tình cảm không gặp xáo trộn trong ngày giữa tuần. Đào hoa vượng giúp bạn cởi mở hơn với mọi người, từ đó nâng cao cơ hội yêu đương của mình. Người có đôi đang có những phút giây thật tuyệt vời bên cạnh người ấy.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Con số may mắn : 34 , 3 , 9

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!