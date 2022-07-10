Tuần mới 11/7 - 17/7: Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp trúng số độc đắc, mua đất xây biệt thự lớn

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 19:48

Theo tử vi, đây là 3 con giáp sẽ giàu có bất chấp hoàn cảnh nhờ năng lực của mình.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Tuần tới, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Tuần mới 11/7 - 17/7: Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp trúng số độc đắc, mua đất xây biệt thự lớn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Ngọ đều sẽ suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Ngọ sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Tuổi Dần

Chờ mong cả tuần, nhưng phải chờ tới cuối tuần này thì tài vận mới thực sự khởi sắc, tuổi Dần mới thực sự thấy tiền ùn ùn đổ về túi mình.

Tuần tới này sẽ có người tự mang tài lộc tới tận nơi cho tuổi Dần. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì bản mệnh sẽ thu được nguồn lợi lớn lắm đó. Chẳng phải lúc nào cũng may mắn, không cầu tài mà tài tự tới như vậy đâu.

Tuần mới 11/7 - 17/7: Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp trúng số độc đắc, mua đất xây biệt thự lớn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Chủ nhật tài lộc mới thực sự vượng phát, tuổi Dần liều liệu "may túi 3 gang" mà đựng luôn ấy. Tiền bạc ào ào đổ về nhà, con giáp này bận rộn làm chẳng hết việc luôn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sở hữu tính cách tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Trong làm ăn, công việc họ đều chủ động nắm "đằng cán", hiếm khi để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Mặt khác, đây cũng là con giáp hòa đồng, khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến, có nhiều phúc khí.

Tuần mới 11/7 - 17/7: Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp trúng số độc đắc, mua đất xây biệt thự lớn - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Tuần tới, tài lộc của người tuổi Tỵ hứa hẹn sẽ ngày một rộng mở, việc trở nên giàu có là điều một sớm một chiều. Thứ duy nhất người tuổi Tỵ cần làm là chịu khó quan sát, học hỏi kiến thức từ những thứ nhỏ nhặt nhất và nắm bắt mọi cơ hội.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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