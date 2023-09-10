Tử vi tuần mới từ 11/9 đến 17/9/2023: 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 10/09/2023 21:57

Tử vi ngày mới cho thấy vận trình của 3 con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, tài lộc vượng phát, công việc thăng tiến như diều gặp gió.

Tuổi Dần 

Con giáp đầu tiên được thần May mắn gọi tên trong ngày 11/9/2023 chính là tuổi Dần. Thời gian tới, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Trong thi cử, tuổi Dần chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần tháng 9 rất vượng. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Tử vi tuần mới từ 11/9 đến 17/9/2023: 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 11/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay bạn được quyền lựa chọn công việc bản thân yêu thích, luôn có cách nhìn mới lạ.  

Công việc: Người tuổi Thìn công việc đã chọn đúng ngành, được lựa chọn sự nghiệp bản thân yêu thích, mà không phải nghĩ tới ai khác.  

Tình cảm: Người tình cũ cứ làm phiền bạn, bạn vẫn còn những nổi buồn riêng, chưa tâm sự được với ai.

Tài lộc: Tài lộc tốt lên từng ngày, cố gắng cải thiện ngay khi bạn đang có cơ hội vàng.  

Sức khoẻ: Trong giờ làm đừng ngồi quá lâu, vận động nhiều hơn. 

Tử vi tuần mới từ 11/9 đến 17/9/2023: 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 11/9/2023 cho thấy vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Những người tuổi Mão tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Từ 11/9 trở đi, sự nghiệp của con giáp tuổi Mão sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ có cơ hội thăng tiến như diều gặp gió.

Tử vi tuần mới từ 11/9 đến 17/9/2023: 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Đúng 11/9, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng hoa, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.

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