Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Hai (11/9/2023): 3 con giáp may mắn hơn người, hưởng trọn điềm lành, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc

Người tuổi Sửu thường rất năng động, tràn đầy nhiệt huyết và đầy động lực. Bản mệnh thích thú thử nghiệm những điều mới mẻ và sẵn sàng đối mặt với thách thức.

Con giáp tuổi Sửu thường độc lập, không sợ khó khăn. Bản mệnh có quyết tâm mạnh mẽ và thường đặt ra mục tiêu và dấn thân vào việc đạt được mục tiêu đó.

Người tuổi Sửu gặp gỡ quý nhân, có cơ hội thăng tiến. Bên cạnh đó, đối với một bộ phận nhỏ người tuổi Sửu, mặc dù làm việc chăm chỉ nhưng vẫn gặp cản trở, đừng nản lòng. Thời gian tới, bản mệnh có cơ hội phát huy khả năng, có bước tiến trong sự nghiệp.

Đứng trước khó khăn, áp lực của cuộc sống, người tuổi Sửu không hề sợ hãi, nản trí. Bản mệnh nhanh chóng tìm phương án giải quyết. Người tuổi Sửu lạc quan, có hoài bão, có thể tạo dựng cuộc sống giàu sang, phú quý cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bước sang giờ Ngọ 3 khắc ngày thứ Hai (11/9/2023), tuổi Thìn sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực. Họ lần lượt chinh phục được những mục tiêu đề ra, được đồng nghiệp và sếp đánh giá cao trong công việc.

Trong cuộc sống, họ truyền năng lượng tích cực cho mọi người, nhận lại được sự ngưỡng mộ và yêu mến.

Thời gian này, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Trong chuyện tình cảm, nếu tuổi Dần còn đang độc thân thì hãy mở lòng bởi tháng 6 tới bạn sẽ có cơ hội tìm được đối tượng triển vọng. Còn khi đã có cặp có đôi, mối quan hệ của tuổi Dần sẽ hài hòa, luôn động viên, nương tựa vào nhau để cùng phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 11/9/2023, tuổi Mùi là người biết cư xử nên chẳng bao giờ làm mất lòng ai. Thậm chí, bản mệnh còn là người gắn kết cả tập thể lại với nhau. Nhờ có tinh thần đoàn kết, công việc khó khăn đến mấy cũng trở nên đơn giản hơn hẳn.

Vận trình tình cảm của con giáp này rất bình yên. Nếu có điều gì khiến bản mệnh thấy băn khoăn, có thể tâm sự với nửa kia xem sao. Cho dù đối phương không giúp được gì cho bản mệnh đi nữa thì ít nhất, bản mệnh cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, bản mệnh nên lên kế hoạch thực hiện cách công việc phù hợp. Nếu có việc trọng đại mà không quá gấp gáp, bản mệnh có thể rời sang ngày khác để gặp nhiều thuận lợi hơn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!