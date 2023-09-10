Đúng 11h trưa ngày 11/9/2023: 3 con giáp có hung tin, ngồi không cũng dính vận xui, đen cả tình lẫn tiền, cần cẩn trọng trong mọi việc

Tâm linh - Tử vi 10/09/2023 18:49

3 con giáp dưới đây dự báo sẽ phải đối mặt với khá nhiều khó khăn và thử thách trong tuần mới này.

Tuổi Tuất 

Tử vi hôm nay ngày 11/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất mệt mỏi chuyện gia đình chưa thể giải quyết. 

Công việc: Người tuổi Tuất dù bận rộn với công việc, nhưng bạn luôn lắng nghe và chia sẻ cùng đồng nghiệp. 

Tình cảm: Dù làm gì bạn luôn dành cho đối phương sự ưu tiên đặc biệt. 

Tài lộc: Ổn định thu nhập, đừng tiêu tiền khi bạn chưa thực sự biết cách. 

Sức khoẻ: Kiểm tra huyết áp khi bạn có thể, thường xuyên kiểm tra sức khoẻ định kì. 

Đúng 11h trưa ngày 11/9/2023: 3 con giáp có hung tin, ngồi không cũng dính vận xui, đen cả tình lẫn tiền, cần cẩn trọng trong mọi việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 11/9/2023, tuổi Dần trở thành một con người đa sầu đa cảm, mỗi một lời nhắc nhở, khen chê của mọi người đều có tác động khá lớn tới cảm xúc của bản mệnh, khiến bản mệnh khó có thể tập trung vào nhiệm vụ đang làm.

Thực ra tuổi Dần không cần để ý quá nhiều tới cái nhìn của người khác như vậy, bởi dù sao thì người ta cũng chỉ là người ngoài cuộc thôi. Hãy tự tin sống đúng với bản chất con người mình, chứ cứ sống theo lời người khác thì bản mệnh sẽ cảm thấy rất mệt mỏi

Con giáp này có cái nhìn khá đơn giản về tình yêu. Bản mệnh coi tình yêu như một trò chơi vậy, vì thế mà mở lòng với tất cả mọi người nhưng lại chẳng nghiêm túc với bất cứ ai. Cứ tiếp tục như vậy, tuổi Dần sẽ khiến cho nhiều người tổn thương.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tuất

Đúng 11h trưa ngày 11/9/2023: 3 con giáp có hung tin, ngồi không cũng dính vận xui, đen cả tình lẫn tiền, cần cẩn trọng trong mọi việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu là con giáp xui xẻo đầu này. Hung tinh đẩy bản mệnh vướng vào nhiều rắc rối ngoài ý muốn. Hãy cẩn thận trước nguy cơ có kẻ xấu bụng cố tình tung tin đồn nhảm gây ảnh hưởng đến danh tiếng của bản mệnh.

Nhưng dù rơi vào hoàn cảnh ấy, người tuổi Sửu cũng không nên nóng nảy, vội vàng tìm cách biện bạch cho bản thân bởi những kẻ không muốn tin bản mệnh thì bản mệnh nói thế nào cũng sẽ không tin. Hãy dùng kết quả công việc để chứng minh sự trong sạch của bản thân mình.

Đáng buồn hơn, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia có phần lạnh nhạt hơn trước. Hai người thường xuyên bận rộn với công việc của bản thân và chẳng còn thời gian cho gia đình.

Có lẽ đã đến lúc cả hai cần tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc, đừng để khoảng cách vợ chồng càng ngày càng xa, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện.

Đúng 11h trưa ngày 11/9/2023: 3 con giáp có hung tin, ngồi không cũng dính vận xui, đen cả tình lẫn tiền, cần cẩn trọng trong mọi việc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi tuần mới 11/9 - 17/9/2023: 3 con giáp thịnh vượng vây quanh, thăng hương bản mệnh, phát tài phát lộc, khởi sắc rạng ngời

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