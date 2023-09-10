Đúng 17h chiều mai, thứ Hai (11/9/2023): 3 con giáp rũ sạch vận đen, bước qua đại nạn, phú quý ngất trời, may mắn hết phần thiên hạ

Tử vi ngày 11/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần là người lạc quan, luôn mang bầu không khí tươi mới đến với mọi người.

Công việc: Người tuổi Dần chút lo lắng cho công việc, bạn đã cân bằng mọi việc, là người kết nối mọi người lại gần với nhau khi làm việc nhóm.

Tài lộc: Thời điểm tốt để gặt hái thành tựu, cố gắng học hỏi thêm hơn nữa.

Sức khoẻ: Cán cân sức khoẻ có giảm sút, nên thăm khám bác sĩ chuyên môn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 11/9/2023, tuổi Tý cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần phấn đấu. Con giáp này luôn sẵn sàng bày tỏ ý kiến và quan điểm của mình ra cho mọi người cùng biết.

Tuy nhiên, con giáp này đừng trở nên bốc đồng khi quyết định một công việc trọng đại nào đó. Nếu chính bản mệnh còn cảm thấy chưa chắc chắn thì hãy dành nhiều thời gian để suy nghĩ hơn. Tuổi Tý cũng có thể hỏi ý kiến của những người xung quanh để chắc chắn hơn.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui nhiều, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi ở hướng Tây Nam phía ngoài nhà kho và phòng bếp. Bởi việc làm đó có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thân, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là con giáp may mắn đầu tuần này, có thể đạt được bước phát triển lớn nếu làm trong các công việc hành chính. Bản mệnh làm việc tỉ mỉ nên tránh được việc mắc sai lầm đáng tiếc. Thậm chí, con giáp tuổi Ngọ còn có thể đưa ra ý kiến giúp tăng hiệu suất công việc.

Những người đang trên đường tìm kiếm việc làm cũng có thể nhận được tin vui trong thời điểm này. Những gì người tuổi Ngọ thể hiện trước đây có thể gây ấn tượng mạnh mẽ cho nhà tuyển dụng. Nhờ vậy mà bản mệnh sẽ được chọn vào công việc mình yêu thích.

Trong gia đình, người tuổi Ngọ luôn nhận được sự ủng hộ và quan tâm đến từ người thân. Nhờ vậy mà bản mệnh có thêm dũng khí để làm điều mình cho là đúng. Hãy mạnh mẽ lên và bản mệnh sẽ sớm gặt hái được thành công.

Ảnh minh họa: Internet

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