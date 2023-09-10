Tử vi thứ Hai ngày 11/9/2023: Mùi khéo léo ứng xử, Thân có cơ hội thể hiện được ưu thế, Hợi sự nghiệp dễ dàng thăng tiến

Tử vi ngày 11/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi khéo léo trong cách ứng xử, thông minh trong cách làm việc.

Tình cảm: Bạn đã nhận được tình cảm chân thành, luôn muốn mang đến cảm giác an toàn cho đối phương.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn khá là khoé léo, ứng xử thông minh, ai cũng quý mến.

Tài lộc: Mong đợi tài lộc dồi dào sẽ đến sớm với bạn.

Sức khoẻ: Hãy tự do chăm sóc cơ thể, không cần phải bắt buộc theo khuôn khổ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Hai ngày 11/9/2023, tuổi Thân có cơ hội thể hiện được ưu thế của mình. Con giáp này vốn rất nhanh nhạy nên có thể phát hiện ra đâu là cơ hội thuộc về mình để nắm bắt ngay.

Đồng thời, nhờ tính cách chan hòa và vui vẻ mà bản mệnh nhận được sự yêu mến của rất nhiều người xung quanh. Đây cũng là lý do tuổi Thân không ngại đối đầu với thử thách. Con giáp này biết chắc rằng mình sẽ không đơn thương độc mã mà sẽ luôn được người giúp đỡ.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Nam sẽ giúp bản mệnh gặp Hỷ thần và hướng Tây sẽ giúp bản mệnh gặp được Tài thần.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường được mô tả là thông minh và trí tuệ. Bản mệnh có khả năng suy nghĩ sâu sắc và nắm bắt thông tin nhanh chóng.

Con giáp tuổi Hợi là những người có trách nhiệm và tận tâm. Khi bản mệnh cam kết vào một công việc hoặc một mối quan hệ, bản mệnh sẽ làm mọi cách để thực hiện mọi thứ một cách xuất sắc.

Người tuổi Hợi có sức mạnh to lớn mà không phải ai cũng biết. Bản mệnh âm thầm tích lũy kinh nghiệm ngày thường nhưng quan sát mọi thứ một cách cẩn thận.

Điều này cũng mang lại cho người tuổi Hợi sức chịu đựng mạnh mẽ. Từ nay đến cuối năm, bản mệnh sống tự lập, không lùi bước trước mỗi khó khăn nên tiến bộ vượt bậc. Con giáp này luôn có thể nổi bật trong cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Người tuổi Hợi cuối năm nay sẽ có nhiều cơ hội hơn. Bản mệnh có nguồn lực tốt trong tay và những mối quan hệ bền chặt phía sau nên dễ dàng đạt được mục tiêu và không còn bị tụt hậu.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!