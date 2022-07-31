Tử vi tuần mới chỉ rõ: Đúng 0h sáng (3/8), Trời thương Phật độ, 3 con giáp phát tài liên tiếp, lộc ‘kéo’ về nhà, cuối năm tha hồ đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 23:08

Theo tử vi, 3 con giáp sau đây kiếm được ‘món hời’ lớn, có tiền của bủa vây, vàng bạc chất đống đầy nhà.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có vẻ bề ngoài khó gần nhưng bên trong lại sống tình cảm, biết nghĩ cho người khác và đặc biệt cực kỳ yêu thương gia đình. Người tuổi Tý khá nhạy cảm, họ biết đối nhân xử thế nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 0h sáng (3/8) là thời gian giúp bản mệnh tuổi Tý nhận được nhiều niềm vui trong công việc. Vì được trời thương, phật độ nên họ làm gì cũng thuận lợi, hanh thông. Mọi nhiệm vụ được giao, tuổi Tý đều hoàn thành xuất sắc đúng tiến độ, được cấp trên khen thưởng hết mực. Vận trình của Tý ngày một vượng sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, thậm chí chỉ cần ngồi không cũng được hưởng lộc trời ban.

Tử vi tuần mới chỉ rõ: Đúng 0h sáng (3/8), Trời thương Phật độ, 3 con giáp phát tài liên tiếp, lộc ‘kéo’ về nhà, cuối năm tha hồ đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Con giáp Tý chạm tay vào hũ vàng trời ban. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

2022 là năm được đánh giá là khá tất bật, bận rộn đối với người tuổi Thân, bạn sẽ có rất nhiều kế hoạch và mục tiêu cần hoàn thành trong năm.

Những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Bạn sẽ thu được những kết quả tốt về đường công danh đặc biệt là đúng 0h sáng (3/8). Điều cần lưu ý duy nhất đối với người tuổi Thân thời điểm này là nếu bạn làm công việc văn phòng, bạn nên học cách làm việc nhóm, nhờ vậy, công việc của bạn sẽ được tiến hành một cách dễ dàng, thuận buồm xuôi gió hơn.

Tử vi tuần mới chỉ rõ: Đúng 0h sáng (3/8), Trời thương Phật độ, 3 con giáp phát tài liên tiếp, lộc ‘kéo’ về nhà, cuối năm tha hồ đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Con giáp Thân sẽ có nhiều tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu bạn làm công việc buôn bán thì bạn nên mạnh dạn đầu tư và tăng cường các mối quan hệ làm ăn kinh doanh từ đó sẽ nâng cao khả năng thu lợi nhuận và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Sự quyết đoán, mạnh dạn và bản lĩnh sẽ giúp người tuổi Thân giành những thắng lợi trên thương trường những ngày cuối năm.

Tử vi dự báo, bước qua tuần mới, tuổi Thân có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Vận may luôn ở bên tuổi Thân nên họ có thể hiện thực hóa ước mơ bấy lâu nay chưa làm được. Nhìn chung, tuổi Thân sẽ từ biệt nghèo khó, cuộc đời bước sang trang mới.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là một trong những con giáp may mắn về đường tài lộc khi tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo về nhà. Đúng 0h sáng (3/8) những chú Tuất bắt đầu có nguồn thu khéo bằng cả tuần miệt mài làm việc rồi ấy chứ.

Đúng 0h sáng (3/8) là thời điểm mà con giáp này nên tập trung vào công việc chính của mình, bởi tiền bạc trong ngày có nhiều hay ít phụ thuộc vào việc đó. Đừng lúc làm việc này, khi lại làm việc khác, mất thời gian mà thiếu tập trung nên năng suất làm việc không cao, chỉ tổ khiến cho mình thất bại mà thôi. Những ngày sau đó là thời điểm mà tài lộc bùng nổ với tuổi Tuất. Con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì sẽ thấy rõ Thần Tài đang đứng về phía mình. Bản mệnh hãy chăm chỉ cố gắng làm việc nhé.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 5 ngày đầu tháng 8 (1/8 - 5/8): 3 con giáp được Ngọc Hoàng nâng đỡ, Thần Tài yêu thương phát lương, tiền bạc ùn ùn kéo về, một bước thành tỷ phú

Đúng 5 ngày đầu tháng 8 (1/8 - 5/8): 3 con giáp được Ngọc Hoàng nâng đỡ, Thần Tài yêu thương phát lương, tiền bạc ùn ùn kéo về, một bước thành tỷ phú

Xem tử vi 12 con giáp trong năm, 3 con giáp này chính thức thu về của cải, đúng 5 ngày đầu tháng 8 (1/8 - 5/8) những khoản tiền lớn nhỏ đều đến với họ, sớm muộn cũng có danh, tài vượng phát.

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