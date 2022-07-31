Đúng 5 ngày đầu tháng 8 (1/8 - 5/8): 3 con giáp được Ngọc Hoàng nâng đỡ, Thần Tài yêu thương phát lương, tiền bạc ùn ùn kéo về, một bước thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 17:31

Xem tử vi 12 con giáp trong năm, 3 con giáp này chính thức thu về của cải, đúng 5 ngày đầu tháng 8 (1/8 - 5/8) những khoản tiền lớn nhỏ đều đến với họ, sớm muộn cũng có danh, tài vượng phát.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân là con giáp may mắn trong đúng 5 ngày đầu tháng 8 (1/8 - 5/8). Bản mệnh tuổi Thân do có cát tinh chiếu mệnh nên vận trình tương đối ổn định, khó khăn chóng qua, được quý nhân chỉ dẫn để đi đúng đường.

Tuổi Thân trước đó nỗ lực rất nhiều nhưng thường thu về không nhiều thành tựu. Tuy nhiên, đúng 5 ngày đầu tháng 8 (1/8 - 5/8) người tuổi Thân sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong những dự án quan trọng. Chính những suy nghĩ đột phá của bản mệnh khiến mọi người phải thay đổi cái nhìn về bạn. Qua đó, cấp trên sẵn sàng dành cho tuổi Thân một khoản tiền thưởng nóng triển vọng. Chuyện tình cảm bình ổn, người độc thân có vận đào hoa vào cuối tháng.

Đúng 5 ngày đầu tháng 8 (1/8 - 5/8): 3 con giáp được Ngọc Hoàng nâng đỡ, Thần Tài yêu thương phát lương, tiền bạc ùn ùn kéo về, một bước thành tỷ phú - Ảnh 1
Tuổi Thân bách phát bách trúng trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 5 ngày đầu tháng 8 (1/8 - 5/8), nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Ngọ với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó. Thậm chí Ngọ còn là người tiên phong dẫn dắt cả tập thể.

Công việc của người tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi, bạn có thể đề ra những kế hoạch thực tế để đạt đến thành công. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Tài lộc của con giáp này như được rơi trúng đầu, còn được góp phần bởi Thần May Mắn, tài vận lên nhanh như diều gặp gió, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

Đúng 5 ngày đầu tháng 8 (1/8 - 5/8): 3 con giáp được Ngọc Hoàng nâng đỡ, Thần Tài yêu thương phát lương, tiền bạc ùn ùn kéo về, một bước thành tỷ phú - Ảnh 2
Tuổi Ngọ có con đường tài lộc thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế. Họ giỏi giao tiếp nên thường giữ được mối quan hệ tốt với mọi người.

Con giáp tuổi này bên ngoài ít nói nhưng họ ấp ủ nhiều ước mơ, tham vọng. Trải qua nhiều khó khăn, con giáp này sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Đúng 5 ngày đầu tháng 8 (1/8 - 5/8), người tuổi Tỵ có cơ hội phát huy tiềm năng của bản thân. Công việc của họ trước kia gặp nhiều khó khăn, trì trệ thì giờ bắt đầu suôn sẻ. Con giáp làm kinh doanh cũng gặp được nhân viên tâm huyết, đối tác uy tín nên có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, thu về nhiều lợi nhuận.

Người làm công ăn lương thì nỗ lực của họ cũng được đền đáp xứng đáng. Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở hơn với người tuổi Tỵ. Con giáp này là người khá cầu toàn, theo đuổi lối sống lý tưởng hóa. Họ được kỳ vọng sẽ trở thành người chủ doanh nghiệp tài ba trong tương lai. Do được quý nhân giúp đỡ về tài vận nên con giáp này làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi và dễ dàng có được thành công trong công việc.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 6 ngày tới (31/7 – 5/8), 3 con giáp đuổi sạch tiểu nhân, xua tan mây mù, bùng nổ mọi tài lộc, khắc tinh đều qua đi để giàu có ú ụ

Đúng 6 ngày tới (31/7 – 5/8), 3 con giáp đuổi sạch tiểu nhân, xua tan mây mù, bùng nổ mọi tài lộc, khắc tinh đều qua đi để giàu có ú ụ

Đúng 6 ngày tới (31/7 – 5/8), 3 con giáp này có bước tiến vững bền, mọi khắc tinh đều không còn, một bước lên tiên, vận mệnh sáng chói.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 10 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 10 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn