Đúng 6 ngày tới (31/7 – 5/8), 3 con giáp đuổi sạch tiểu nhân, xua tan mây mù, bùng nổ mọi tài lộc, khắc tinh đều qua đi để giàu có ú ụ

Đúng 6 ngày tới (31/7 – 5/8), những điềm lành sẽ đến với tuổi Mão, nhất là về đường tài lộc. Đây là thời điểm cực vượng đối với con giáp này, mọi khó khăn đã được quý nhân hóa giải, Mão hãy sẵn sàng đón tài lộc triền miên.

Mão tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh phi thường, khí chất hào sảng. Dù không có xuất phát điểm tốt nhưng lại rất nỗ lực làm lụng đổi đời. Con giáp này sẵn sàng đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm việc kiếm tiền.

Xem tử vi năm nay, dù năm tuổi nhưng vào những tháng cuối năm, người tuổi Dần có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan hơn.

Sự nghiệp bình ổn, công danh sáng rực chính là những điều hỷ sự sắp đến với con giáp này trong khoảng thời gian sắp tới. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp chắc chắn sẽ có một cuộc sống nở hoa, viên mãn.

Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong năm, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Vốn dĩ Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Người tuổi Dần bước vào đại vận giàu sang. Ảnh minh họa: Internet

Thật may vì ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất tuổi Dần vẫn giữ được sự quyết tâm cao độ của mình. Đúng 6 ngày tới (31/7 – 5/8), trí tuệ và năng lực của Dần không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn. Cũng nhờ vậy, tuổi Dần cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, thời điểm trước đó, tuổi Mùi sẽ gặp phải 1 số thử thách nhất định trong công việc, sức khỏe cũng như các mối quan hệ xã hội. Năm vừa qua được ví như một con dốc mà tuổi Mùi cần phải vượt qua. Trên hành trình đó, sẽ có những lúc họ gặp phải những trở ngại lớn và buộc phải đưa ra các quyết định quan trọng. Cũng có lúc, họ sẽ mệt mỏi và muốn đầu hàng, nhưng lời khuyên dành cho họ là hãy luôn cố gắng hết sức của mình, vì khó khăn chỉ mang tính giai đoạn mà thôi.

Tử vi học có nói, đúng 6 ngày tới (31/7 – 5/8) là lúc tuổi Mùi có thể đón vận may, sẵn sàng đương đầu cho mọi tình huống có thể xảy ra, họ bắt đầu bước vào vận trình suôn sẻ với nhiều tài lộc và may mắn, tiền bạc dư dả có thể bắt đầu một thời điểm tài chính cao ngất.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm