Thời khắc đẹp nhất đêm nay (31/7): Gió đi vào đến tận cửa, 3 con giáp được ban ‘túi lộc vàng’ như ‘sa vào chĩnh gạo’, đường đi sáng rực rỡ, vút lên tài lộc ngập nhà, phú quý nhân đôi nhân ba

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 12:49

Sắp bước qua tháng mới, 3 con giáp này được ghi nhận sẽ đón công danh phất lên, tình tiền viên mãn, kiểu gì cũng giàu.

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu chăm chỉ, cần cù và chịu thương chịu khó. Chỉ cần kiếm tiền chân chính thì dẫu có cực khổ, khó khăn đến mấy Dậu cũng không quản ngại. Họ cứ thế mà tiến về phía trước, không ngừng hoàn thiện chính mình nên cuộc sống của họ chắc chắn sẽ sung túc, đủ đầy.

Thời khắc đẹp nhất đêm nay (31/7) Dậu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, vớ được hũ vàng. Chỉ cần nỗ lực không ngừng, tận dụng thời cơ trời cho Dậu sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, song hỷ lâm môn. Đặc biệt, Dậu được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Bước vào thời khắc chuyển vận, con giáp này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Thời khắc đẹp nhất đêm nay (31/7): Gió đi vào đến tận cửa, 3 con giáp được ban ‘túi lộc vàng’ như ‘sa vào chĩnh gạo’, đường đi sáng rực rỡ, vút lên tài lộc ngập nhà, phú quý nhân đôi nhân ba - Ảnh 1
Con giáp Dậu gặp hung hóa cát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu không mơ mộng hão huyền, càng không bao giờ nghĩ đến việc dựa vào người khác để tiến thân. Sống thực tế, cầu tiến và biết cách đối nhân xử thế nên Sửu được rất nhiều người quý mến thương yêu. Vậy nên, dù sinh ra trong nghèo khổ Sửu cũng tự làm đại gia, giàu sang vô đối.

Thời khắc đẹp nhất qua đêm nay (31/7), Sửu sẽ làm ăn thuận lợi, vạn sự như ý. Chẳng những kiếm được bạc tỷ Sửu còn có vận tình duyên đỏ như son, cả vật chất lẫn tinh thần đều thăng hoa rực rỡ. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì con giáp này cũng tự mình lập nghiệp, từng bước vươn lên. Ở họ có ý chí hơn người, có tinh thần cầu tiến nên chẳng mấy chốc đã có được những gì mình mong muốn, hiện thực hóa ước mơ.

Thời khắc đẹp nhất đêm nay (31/7): Gió đi vào đến tận cửa, 3 con giáp được ban ‘túi lộc vàng’ như ‘sa vào chĩnh gạo’, đường đi sáng rực rỡ, vút lên tài lộc ngập nhà, phú quý nhân đôi nhân ba - Ảnh 2
Con giáp Sửu vượng đường quý nhân, giàu to. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi khoa học thì tuổi Thìn là người vốn chẳng giấu được chuyện gì trong lòng, nhất là khi đứng trước bạn bè, người thân, bản mệnh luôn bộc lộ hết mọi tính cách của mình.

Con giáp này thực chất hiền lành, chẳng có tâm hại ai bao giờ. Mọi người có thể lầm tưởng rằng Thìn là “đứa con của Trời” nên chẳng coi ai ra gì, song trong thâm tâm con giáp này lại cực kì khiêm tốn. Thời khắc đẹp nhất đêm nay (31/7), vận may từ cung Tài Bạch cho thấy tuổi Thìn sẽ có cát tinh Thiên Tài chiếu rọi, thời cơ chuyển vận đã đến, vận may cũng luôn theo sát bên mình.

Có thể nói, nếu biết nắm giữ thời cơ thì có lẽ con giáp này thời gian tới sẽ chẳng cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu, vận may dễ dàng ập tới. Với những bạn có tiềm lực kinh tế tốt thì dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh cũng đều có thể thoải mái mua nhà mua xe, không gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Vượt qua những khó khăn của thời gian trước đó, những chú Rồng gặp cát tinh lưu niên đóng ở cung Tài Bạch, sự nghiệp thăng tiến thuận lợi, con đường công danh rộng mở, nhờ thế mà việc tăng lương tăng thưởng cũng trở nên dễ dàng hơn, cuộc sống theo đó mà sung túc, đủ đầy.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giap

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 38 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 38 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 6 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 38 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 7 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn