Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9), THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, công việc sự nghiệp phất lên cực thịnh, tiền bạc thoải mái tiêu, làm ăn phát đạt, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 05:05

3 con giáp quý nhân phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh, mọi sự hanh thông, phát tài phát lộc, tha hồ tiêu xài không lo túng thiếu.

Tuổi Sửu

Sau chuỗi thời gian khá chật vật thì tuần này (5/9 - 11/9) chính là thời điểm người tuổi Sửu đón nhiều tin vui về tiền bạc. Tài vận vượng phát, nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, con giáp này còn được quý nhân phù trợ nên vận số về sự nghiệp, tiền tài để trôi chảy, thuận buồm xuôi gió. 

Tuần này, của cải, tiền tài của Sửu sẽ chất đống có muốn khổ cũng không được. Đặc biệt, càng về cuối tuần thì con giáp này sẽ lại càng ăn nên làm ra, tài lốc cứ ùn ùn kéo về, đúng là thời tới không cản được. Nếu như các Sửu đang có kế hoạch buôn bán và kinh doanh thì hãy cứ mạnh tay nhé, thành công sẽ sớm gõ cửa nhà bạn đấy.

Vận may của Sửu sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của bạn. Công việc bất ngờ có những biến chuyển tốt, thậm chí bạn còn cảm thấy sự thăng hoa và bùng nổ trong sự nghiệp. Sửu chỉ cần nắm bắt cơ hội, đúng thời cơ là con giáp này sẽ có thể “ghi dấu” những thành tích “khủng” trên con đường công danh sự nghiệp của mình.

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9), THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, công việc sự nghiệp phất lên cực thịnh, tiền bạc thoải mái tiêu, làm ăn phát đạt, cuộc sống thăng hoa - Ảnh 1
Sau chuỗi thời gian khá chật vật thì tuần này (5/9 - 11/9) chính là thời điểm người tuổi Sửu đón nhiều tin vui về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuần này (5/9 - 11/9), sự nghiệp của người tuổi Hợi đi lên như “diều gặp gió”, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức. Ngoài ra, tài vận của người tuổi Hợi cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi ắt thu nhập gia tăng. 

Trong giai đoạn này, Hợi là một trong 3 con giáp được quý nhân phù trợ và sẽ có vận may lớn về tiền bạc, những cơn mưa tài lộc cứ tới liên tục khiến con giáp này trở tay không kịp. Thời gian này, Hợi làm gì cùng thành công, của nả cứ thế bay vào nhà. 

Không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thực hiện của họ đều sẽ thành công. Người tuổi Hợi làm việc gì cũng sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi thứ như được an bày nên tuổi này có vận may phơi phới. Con giáp này cũng có khả năng sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ.

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9), THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, công việc sự nghiệp phất lên cực thịnh, tiền bạc thoải mái tiêu, làm ăn phát đạt, cuộc sống thăng hoa - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Hợi đi lên như “diều gặp gió”, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thần tài sẽ bám riết không buông, giúp người tuổi Thân làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Trong công việc, nhờ ham học hỏi, biết cách lắng nghe và không ngừng cầu tiến nên Thân được cấp trên trọng dụng, cất nhắc. Tuần này (5/9  -11/9), Thân sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương, nhận được mức thưởng khổng lồ.

Giai đoạn này Thân chính là một trong 3 con giáp được quý nhân phù trợ nên mọi cố gắng và nỗ lực từ trước đến này của Thân sẽ gặt hái được thành quả. Chỉ cần kiên trì và mạnh mẽ trước sóng gió dần sẽ thu về những thành quả vượt bậc mà không phải ai cũng có thể làm được.

Thời điểm này được xem là khoảng thời gian vàng theo đúng nghĩa đen với các Thân, tiền bạc, may mắn ập tới biến Thân thành con giáp giàu nứt vách. Chưa hết, Thân lại còn có cơ may trúng số độc đắc nên thời gian này chỉ ngồi không thì cũng có tiền tỷ tự đến, tha hồ tiêu pha chẳng sợ cạn túi. 

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9), THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, công việc sự nghiệp phất lên cực thịnh, tiền bạc thoải mái tiêu, làm ăn phát đạt, cuộc sống thăng hoa - Ảnh 3
Giai đoạn này Thân chính là một trong 3 con giáp được quý nhân phù trợ nên mọi cố gắng và nỗ lực từ trước đến này của Thân sẽ gặt hái được thành quả - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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