Từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch (9/8 - 15/8), 3 con giáp thuận buồm xuôi gió trong mọi công việc, tài lộc vây quanh như mưa mùa xuân, tiền bạc phủ lối, tình - tiền đều lên hương vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 21:05

3 con giáp này công danh sự nghiệp thăng hoa thấy rõ, vận trình chói sáng, may mắn ào ạt, tiền của dồi dào.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đã thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Thời điểm này, Thân sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Tử vi từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch có nói, đây là thời điểm được đánh giá là cát lành đối với người tuổi Thân. Giai đoạn này, thoát khỏi hạn Thái Tuế, bản mệnh này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ.

Do đã biết nắm bắt những cơ hội tốt và nỗ lực kiếm tiền nên người tuổi Thân sẽ có nguồn thu nhập kếch xù. Chính vì thế các khoản tích lũy ngày một dày thêm và người tuổi Thân cũng không cần phải lo lắng vì tiền nữa. Với những người làm về kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn dễ được thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận thu về xứng đáng với công sức bỏ ra.

Từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch (9/8 - 15/8), 3 con giáp thuận buồm xuôi gió trong mọi công việc, tài lộc vây quanh như mưa mùa xuân, tiền bạc phủ lối, tình - tiền đều lên hương vượt bậc - Ảnh 1
Giai đoạn này, thoát khỏi hạn Thái Tuế, bản mệnh này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, phản ứng nhanh, luôn nỗ lực hết mình cho công việc lại cần cù ham học hỏi nên sẽ luôn thu được kết quả tốt. Thời gian này, do Thần Tài gõ cửa nên tài vận của con giáp này có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền.

Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch, vận mệnh tuổi Tý sẽ thay đổi đáng kể, vận may bắt đầu tan chảy và chạy đến tuổi Tý với tốc độ chóng mặt. Trong sự nghiệp, họ sẽ đạt được thành tựu mà mình mong ước bao lâu nay, bên cạnh đó tiền tài vật chất cũng theo đó mà ngày càng tăng thêm.

Đây chính sẽ là khoảng thời gian con giáp này cảm nhận rõ được sự may mắn đó. Sự nghiệp của họ không ngừng phát triển, cơ hội thăng tiến ngày một nhiều. Không những vậy, đường tình duyên cũng mỹ mãn, dễ gặp được ý trung nhân xứng đôi vừa lứa, có một cuộc hôn nhân viên mãn khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ.

Từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch (9/8 - 15/8), 3 con giáp thuận buồm xuôi gió trong mọi công việc, tài lộc vây quanh như mưa mùa xuân, tiền bạc phủ lối, tình - tiền đều lên hương vượt bậc - Ảnh 2
 Thời gian này, do Thần Tài gõ cửa nên tài vận của con giáp này có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi luôn kiên nhẫn hơn người khác. Họ không vội làm bất cứ điều gì, luôn giữ được sự bình tĩnh để xử lý và đưa mọi thứ vào tầm kiểm soát của mình. Trong giai đoạn này, những người này sẽ phát triển tốt hơn, do có quý nhân dẫn đường chỉ lối nên con giáp này vô cùng hanh thông trong sự nghiệp và tài vận.

Đối với người tuổi Mùi, từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch là thời điểm con giáp này gặp nhiều may mắn khi mọi việc đều khá suôn sẻ và thuận lợi. Đặc biệt, vận mệnh của con giáp này sẽ càng xoay chuyển ngoạn mục, dễ dàng có cơ hội mua nhà hay tậu xe. Đường tài vận tỏa sáng, sự nghiệp của tuổi Mùi cũng hanh thông hơn nhờ xuất hiện quý nhân phù trợ.

Công việc thăng tiến mang lại nguồn thu chính ổn định, việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng mang lại những khoản tiền không nhỏ. Người tuổi Mùi không phải lo lắng về tài chính trong thời gian dài. Người tuổi Mùi sẽ ngày càng vững bước hơn trên con đường mình đã chọn. Không chỉ sự nghiệp thuận lợi mà tài lộc cũng hứa hẹn có những bước tiến mới.

Từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch (9/8 - 15/8), 3 con giáp thuận buồm xuôi gió trong mọi công việc, tài lộc vây quanh như mưa mùa xuân, tiền bạc phủ lối, tình - tiền đều lên hương vượt bậc - Ảnh 3
Đối với người tuổi Mùi, từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch là thời điểm con giáp này gặp nhiều may mắn khi mọi việc đều khá suôn sẻ và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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