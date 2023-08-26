Tử vi tuần mới (28/8-3/9/2023): 3 con giáp có căn phú quý, vận may tới tấp, được quý nhân phù trợ, sự nghiệp hanh thông rực rỡ

Bước sang tuần mới, tuổi Dần may mắn có sao Tử Vi chiếu mệnh nên vận trình có nhiều khởi sắc. Bạn được khuyên nếu đang ấp ủ một kế hoạch nào đó thì tốt nhất nên tiến hành vào thời điểm đang vượng cát khí như này bởi xác suất thành công là khá cao.

Tài chính ổn định cũng sẽ giúp bạn không cần phải bận tâm quá nhiều, vừa có thể lo cho cuộc sống vừa đủ tiềm lực để thực hiện các dự định công việc của mình. Cuối tuần được coi là thời điểm vượng tài, bạn có thể tiến hành việc cầu tài vào thời gian này.

Tuần này được coi là thời gian thích hợp để bạn bắt đầu một trải nghiệm mới, thử thách bản thân với những điều mới mẻ thú vị hơn, thoát ra khỏi vùng an toàn và tiến tới những cái đích cao hơn. Con giáp này hãy cứ tự tin vào năng lực của mình bởi không ai giỏi ngay từ đầu, tất cả đều cần quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Vận trình tình cảm không có nhiều biến chuyển. Các cặp đôi cần nên lắng nghe để thấu hiểu nửa kia hơn, từ đó mâu thuẫn, xung đột cũng sẽ vơi bớt dần. Với những ai còn độc thân, duyên chưa tới thì cũng đừng lo lắng, cứ mạnh dạn mở rộng mối quan hệ sẽ dễ dàng gặp được một nửa của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là một trong những con giáp khôn ngon, tinh tế và rất khéo léo trong cách cư xử. Cũng nhờ vậy mà đi đến đâu, họ cũng nhận được sự yêu mến từ bạn bè, đồng nghiệp. Ngoài ra, người tuổi Tý cũng hiền lành, tốt bụng nên được Trời thương, cuộc đời họ có thể yên bình trôi qua mà không bị người khác ghét bỏ hay đố kỵ.

Trong tuần mới, từ ngày 28/8 đến 3/9, tuổi Tỵ được sao tốt soi chiếu nên làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Đặc biệt, nhờ gặp quý nhân và được soi đường dẫn lối mà những khó khăn của con giáp này dần qua đi. Với tuổi Tỵ làm công ăn lương, ngoài lương cố định hàng tháng, họ sẽ có may mắn nhận về một vài khoản tiền thưởng hậu hĩnh từ những cố gắng trước đó. Mặc dù tiền tài rủng rỉnh và chẳng cần lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền nhưng người tuổi Tý không nên tiêu tiền hoang phí. Con giáp này cần lập cho bản thân một kế hoạch chi tiêu hợp lý để tăng khoản tích luỹ trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới 26/6 - 2/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ biết cách chia sẻ công việc với nhiều người, được nhiều người cùng nhau hỗ trợ trong công việc.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Ngọ cần tập trung tinh lực vào công việc, hạn chế những khó khăn, cùng đồng nghiệp hoàn thành dự án mong đợi

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn muốn được yêu chiều, hoàn thành cùng người yêu những địa điểm du lịch trong dự định.

Tài lộc: Tài chính đang tốt, cố gắng cải thiện tài lộc của công ty ngay khi có thể.

Sức khỏe: Thói quen xấu làm cho da và nếp nhăn ngày càng tăng cao.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.