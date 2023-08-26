Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp có quý nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 26/08/2023 16:32

Chiều nay, 3 con giáp sau gặp nhiều may mắn, nhận được phúc báo, con đường tài lộc mở ra trước mắt.

Tuổi Tuất 

Tử vi hôm nay ngày 26/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất cố gắng đẩy mạnh những khả năng thực tế, áp dụng hiệu quả cao trong công danh.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Tuất cán cân công việc được cải thiện đúng lúc.

Tình cảm: Trong mối quan hệ, chia sẻ cảm xúc cùng nhiều người, bạn chưa tìm được tình yêu đích thực.

Tài lộc: Tài chính được cải thiện cẩn thận, bố trí tài chính đúng nơi, đúng chỗ.

Sức khỏe: Hãy để bản thân có được sức khỏe tốt, làm việc được quan tâm sâu sắc. 

Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp có quý nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống rất thực tế, làm việc gì cũng có tính toán kỹ càng. Trong cuộc sống, họ là người giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế.

Người tuổi này nhân hậu, bao dung, không ngại giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Cũng bởi vậy mà con giáp tuổi Mão nhận được phúc báo, làm gì cũng có người giúp đỡ, che chở.

Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy (26/8/2023), con giáp người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, con đường tài lộc mở ra trước mắt. Con giáp này nếu đang gặp khó khăn thì cũng từng bước phát huy tài năng, xoay chuyển tình thế. Người làm trồng trọt, chăn nuôi có mùa màng bội thu, thu về thành quả.

Trong khi đó, người đi làm ăn xa thì công việc thuận lợi, thu nhập tăng đều. Người tuổi Mão làm việc chăm chỉ, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Không những có sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của người tuổi này cũng xuôi thuận hơn trước. Con giáp này được dự báo sẽ sớm có hỷ sự như cưới hỏi, mang thai, sinh con trong thời gian tới.

Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp có quý nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 26/8/2023 hôm nay, công việc tuổi Dần dễ thở hơn. Bản mệnh nói được làm được, có uy quyền và có tiếng nói ở cơ quan, năng lực tốt nên được cấp trên tin tưởng nhiều hơn. Chỉ cần chú ý đừng nói năng sỗ sàng hay kênh kiệu là vận may sẽ tìm tới.

Vận tài chính của tuổi Dần cũng thuận lợi. Nhờ tài ăn nói khéo léo và giỏi xoay chuyển tình thế nên tiền bạc không có trục trặc. Có thể nay con giáp này sẽ được nhờ một ai đó hoặc được người quen trả nợ, cho tiền.

Ngược lại vận trình tình cảm lại có phần ảm đạm. Tuổi Dần tốt nhất là không xen vào chuyện của ai hết, cứ im lặng thì hơn. Những người đang ở chung với cha mẹ chồng thì chớ nóng tính, nên cư xử khéo léo một chút cho gia đình yên ổn.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp có quý nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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