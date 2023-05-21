Tử vi tuần mới (21/5 đến 27/5): Con giáp nhận được nhiều tin vui, viên mãn đủ đường, tiền bạc không lo, lương thưởng tăng ồ ạt

Có Tam Hội nhập cục, tuổi Tý cho thấy sự chủ động trong công việc nên đón nhận khá nhiều tin tích cực trong hôm nay. Khi được giao cho một công việc gì, bạn luôn dành tối đa sự tập trung tinh thần cao độ, rất ít khi xao nhãng và cũng chủ động tìm tòi để khám phá ra những cách làm việc hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Thủy khí vượng nhắc nhở bạn cũng nên dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình hơn. Đừng quá tham công tiếc việc rồi khiến cơ thể phải hoạt động quá sức, không quý trọng sức khỏe của mình khi còn trẻ, sau này bạn sẽ rất hối tiếc đấy.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận trình tổng thể sẽ tăng cao, trí nhớ đặc biệt tốt.

Tình duyên: Vận may tình yêu của bạn ngày hôm nay đang tăng lên, bạn sẽ được khen ngợi bởi đối tác của mình.

Vận trình công việc tuần mới vô cùng tốt, nhiều vấn đề được hiểu rất nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Vận trình công việc tuần mới vô cùng tốt, nhiều vấn đề được hiểu rất nhanh.

Tài lộc: Tuần mới này tài lộc khá lên, biết tiết kiệm chi tiêu cho bản thân.

Sức khỏe: Sức khỏe hôm nay ở mức trung bình, nên cẩn thận khi ăn đồ ăn dễ dị ứng.

Tử vi tuổi Tuất

Tử vi tuần mới 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất diễn ra tương đối ổn định. Người làm kinh doanh nắm bắt tốt các cơ hội thăng tiến cho bản thân, còn người làm công ăn lượng chớ mơ mộng ảo huyền mà lơ là đến công việc và trách nhiệm hiện tại.

Vận trình tài lộc có điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Vì được Chính Tài thần nên đỡ nên con giáp này có thể dễ dàng đưa ra những quyết định sáng suốt cho công việc kinh doanh, đầu tư của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp sóng gió. Dù đang có người theo đuổi nhưng những người đó vẫn chưa phải là người mà bản mệnh đang kiếm tìm. Đó có thể là do bạn vẫn còn ám ảnh những chuyện tình cảm trong quá khứ.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.