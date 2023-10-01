Tử vi tuần mới (2/10 - 8/2), Thần Tài bám riết, 3 con giáp hoan hỷ đón tài lộc dồn dập, gánh bạc về nhà, tha hồ sống sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 01/10/2023 08:27

Thời gian tuần mới đến, 3 con giáp may mắn sẽ hưởng đại hỷ với tài khoản nhảy số ầm ầm, tình duyên nảy nở thăng hoa, cứ thế mà giàu ú ụ.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ luôn cố gắng trong công việc, được nhiều người kiêng nể. Dù là đàn ông hay phụ nữ đều sớm sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Sang tuần mới đến, nhờ có cát tinh soi chiếu nên con giáp giàu có tuổi Ngọ sẽ phất lên ngoạn mục, tình tiền như ý.

Từ thời gian này, tuổi Ngọ càng lắm của nhiều tiền, mở rộng cửa đón tài lộc vào nhà. Con giáp này muốn khổ cũng không được, cuộc sống an nhàn viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ, phát hờn không thôi.

Tử vi tuần mới (2/10 - 8/2), Thần Tài bám riết, 3 con giáp hoan hỷ đón tài lộc dồn dập, gánh bạc về nhà, tha hồ sống sung túc viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hòa đồng, thân thiện và biết nghĩ là những gì người khác nhắc đến người tuổi Mùi. Họ gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây cũng là những quý nhân sẵn sàng hỗ trợ Mùi trong công việc, giúp họ có của ăn của để.

Bước sang tuần mới đến, tuổi Mùi sẽ đón đại hỷ ập xuống đầu với tài khoản nhân đôi, tha hồ chiêu tài đón lộc, tiêu xài thả ga ví vẫn rủng rỉnh. Đặc biệt, con giáp này có quyết tâm lớn với sự nghiệp và tiền tài. Những người tuổi tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội tới, càng bùng nổ dữ dội.

Tử vi tuần mới (2/10 - 8/2), Thần Tài bám riết, 3 con giáp hoan hỷ đón tài lộc dồn dập, gánh bạc về nhà, tha hồ sống sung túc viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nếu như thời gian trước gặp nhiều xui xẻo thì sang tuần mới đến, con đường tài lộc của người tuổi Thìn vô cùng tốt đẹp, sự nghiệp cuộc sống vô thăng hoa phát tài. Trong thời gian này, họ sẽ gặp đại cát đại lợi, thu nhập tăng lên đáng kể khiến mọi thứ vận hành theo một trình tự thuận lợi.

Người tuổi Thìn nên tập trung hết sức cho công việc thì sẽ đạt được những gì mình mong muốn. Bạn nỗ lực bao nhiêu thì thành quả nhận về tốt đẹp bấy nhiêu, đừng dại dột bỏ qua cơ hội này. Tình cảm của bạn cũng vô cùng thăng hoa, bạn sẽ có những giờ phút viên mãn bên nửa kia.

Tử vi tuần mới (2/10 - 8/2), Thần Tài bám riết, 3 con giáp hoan hỷ đón tài lộc dồn dập, gánh bạc về nhà, tha hồ sống sung túc viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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