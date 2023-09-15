Hiện tại khốn khó nhưng qua tháng 8, 9 âm lịch, 3 con giáp này đổi vận bất ngờ, may mắn liên miên, đạp trúng hố vàng, tiền vàng đầy kho

Tâm linh - Tử vi 15/09/2023 10:52

Cùng xem qua danh sách 3 con giáp may mắn khi qua tháng 8, 9 âm lịch đến!

Con giáp tuổi Sửu

Thần tài xuất hiện ngay giúp tuổi Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền. Thu nhập của bản mệnh tăng tiến khá rõ... nhưng bản thân bạn cũng nên hết sức tập trung cho công việc vì qua tháng 8, 9 âm lịch thật sự vượng phát. Sửu trúng mánh lớn và thu về một khoản "khổng lồ" nên cuối tuần này bản mệnh sẽ sớm an nhàn hưởng thành quả xứng đáng.

Trong tình cảm, nhờ cát tinh chủ đào hoa soi chiếu, người độc thân có cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình ở những lúc không ngờ tới nhất. Tình cảm các cặp đôi, vợ chồng vẫn khá ổn định, không có gì phải lo lắng.

Hiện tại khốn khó nhưng qua tháng 8, 9 âm lịch, 3 con giáp này đổi vận bất ngờ, may mắn liên miên, đạp trúng hố vàng, tiền vàng đầy kho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ

Thời gian qua có thể là khoảng thời gian khó khăn đối với Tỵ. Bản mệnh bỏ lỡ nhiều thứ, trong đó công việc và tài chính rơi vào thử thách không kiểm soát được. Thế nhưng bằng tất cả cố gắng, Tỵ sẽ sớm lấy lại hào quang khi bước qua tháng 8, 9 âm lịch.

Tỵ sẽ gặp nhiều hỷ sự trong công việc. Cung Quan lộc bất ngờ thịnh vượng giúp tuổi Tỵ xoay chuyển tình thế. Hãy tận dụng thời điểm này để phát huy ưu điểm, cộng thêm được quý nhân chiếu cố, tạo cơ hội gia tăng thu nhập khổng lồ, cuộc sống càng trở nên sung túc.

Hiện tại khốn khó nhưng qua tháng 8, 9 âm lịch, 3 con giáp này đổi vận bất ngờ, may mắn liên miên, đạp trúng hố vàng, tiền vàng đầy kho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Hợi

Qua tháng 8, 9 âm lịch sẽ là thời gian thử thách với người tuổi Hợi nhưng cũng đừng quá lo lắng vì quý nhân ở bên nâng đỡ sẽ giúp bản mệnh nhanh chóng tháo gỡ những rối ren, phiền phức. Hợi chỉ cần cố gắng hết sức, không chịu đầu hàng ắt sớm đạt được mục tiêu đề ra. Tiền bạc rủng rỉnh bởi Thần tài đã che chở cho cả vận trình.

Đây là thời gian thử thách với người tuổi Hợi nhưng cũng đừng quá lo lắng vì quý nhân ở bên nâng đỡ. Ở thời điểm này, các cặp đang yêu có nhiều cơ hội để quan tâm đến nhau. Đối với người độc thân, tuổi Hợi nên mở rộng vòng tròn kết nối để tìm kiếm niềm vui, cũng như tăng cơ hội tìm được người hợp ý.

Hiện tại khốn khó nhưng qua tháng 8, 9 âm lịch, 3 con giáp này đổi vận bất ngờ, may mắn liên miên, đạp trúng hố vàng, tiền vàng đầy kho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Tử vi có nói, từ nay đến Tết Trung thu, cánh cửa may mắn sẽ mở ra với 3 con giáp này, tài vận hanh thông, sự nghiệp vượng phát, mùa màng bội thu.

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