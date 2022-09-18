Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9), thần đèn ban cho điều ước, 3 con giáp muốn gì được nấy, trúng số giải đặc biệt, tài lộc rực rỡ, giàu có lên đời

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 20:48

Theo dự đoán tử vi tuần mới (19/9 - 25/9), 3 con giáp được thần đèn ban cho điều ước nên sự nghiệp lẫn tiền tài đều vượng, vạn sự như ý, tiền của dư dôi.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, nhân hậu, luôn sống dĩ hòa vi quý, thương mình thương người nên luôn được mọi người xung quanh yêu quý, kính trọng. So với những con giáp khác, người tuổi Hợi có cuộc sống may mắn và vẹn toàn hơn.

Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9) dự đoán, tuổi Hợi sẽ có vận may lội ngược dòng, thần tài quý nhân lâm môn, mọi kế hoạch dự định đều được vận hành trơn tru thuận lợi, đặc biệt cuối năm nay sẽ tìm được cơ hội đổi đời. Đối với những con giáp may mắn làm ăn kinh doanh đầu tư, chắc chắn sẽ sinh lời và thành công.

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Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9) dự đoán, tuổi Hợi sẽ có vận may lội ngược dòng, thần tài quý nhân lâm môn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân.

Theo tử vi tuần mới (19/9 - 25/9), nhờ có Cát tinh chiếu mệnh, Thần Tài đưa đường chỉ lối, tài lộc của những chú Trâu sẽ thăng hoa rực rỡ. Càng về sau, con giáp tuổi Sửu càng ăn nên làm ra, công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi.

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Theo tử vi tuần mới (19/9 - 25/9), nhờ có Cát tinh chiếu mệnh, Thần Tài đưa đường chỉ lối, tài lộc của những chú Trâu sẽ thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9) cho hay, phương diện tài chính của người tuổi Tỵ khởi sắc trông thấy. Con giáp này nên tận dụng thời cơ để cầu tài cho mình, tiến hành những kế hoạch quan trọng như mở rộng quy mô kinh doanh hay khai trương mở cửa hàng, tranh thủ may mắn đang có.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có tài lộc tăng cao, vận xui bay biến. Người tuổi này làm ăn, buôn bán sẽ xuôi thuận, có người đến đặt cọc mua lô hàng lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến.Một số khác sẽ có cơ hội công việc mới, môi trường làm việc mới. Được người tốt giúp đỡ nên con giáp này làm đâu gặt đấy, gặp nhiều may mắn.

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Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9) cho hay, phương diện tài chính của người tuổi Tỵ khởi sắc trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 3 ngày đầu tuần (19, 20, 21/9), 3 con giáp lội ngược dòng nắm lấy vận may, tiền của dư dôi, gia tài kếch xù, ăn nên làm ra.

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