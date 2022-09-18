Đúng 3 ngày đầu tuần (19, 20, 21/9), tài lộc 'phi mã', tiền của 'leo thang', 3 con giáp được trời cao hậu đãi, hưởng trọn ân sủng, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 19:48

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 3 ngày đầu tuần (19, 20, 21/9), 3 con giáp lội ngược dòng nắm lấy vận may, tiền của dư dôi, gia tài kếch xù, ăn nên làm ra.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, trời sinh những người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng mọi ưu điểm của bản thân để tìm kiếm cơ hội tốt xây dựng cuộc sống ấm no, viên mãn. Người tuổi Tỵ thường thành công trong nhiều lĩnh vực, họ là người rất tài năng và có khả năng thích ứng với môi trường mới cực kỳ tốt.

Đúng 3 ngày đầu tuần (19, 20, 21/9), vận may của tuổi Tỵ sẽ lội ngược dòng. Cụ thể, con giáp may mắn tuổi Tỵ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Mọi hỷ sự và điều may mắn đều đến trong khoảng thời gian này, hãy tranh thủ cơ hội để phát triển mọi thứ lên tầm cao mới.

con giap may man 1
Đúng 3 ngày đầu tuần (19, 20, 21/9), vận may của tuổi Tỵ sẽ lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý trời sinh cá tính, nhanh nhẹn, lại bản lĩnh và dám dấn thân. Những người cầm tinh con Chuột dám nghĩ dám làm, không sợ khổ cực và kiên trì theo đuổi đam mê. Thế nên, dù phải trầy trật kiếm tiền, cực khổ vô cùng nhưng Tý sẽ có cuộc sống sung túc đủ đầy với bạc tiền rủng rỉnh.

Đúng 3 ngày đầu tuần (19, 20, 21/9), con giáp tuổi Tý sẽ liên tục đón tin vui tài lộc vào nhà. Với người làm công ăn lương, công việc sẽ tiến triển khá tốt, kế hoạch thực hiện nhuần nhuyễn, phối hợp với đồng nghiệp nhịp nhàng. Với người theo nghiệp kinh doanh, đây là giai đoạn gặt hái được nhiều thuận lợi hơn người.

con giap may man 2
Đúng 3 ngày đầu tuần (19, 20, 21/9), con giáp tuổi Tý sẽ liên tục đón tin vui tài lộc vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 3 ngày đầu tuần (19, 20, 21/9) hứa hẹn là thời điểm đại phát tài đối với những người tuổi Sửu. Công việc thuận lợi mang đến cho bạn rất nhiều mối quan hệ khả quan có lợi cho việc kiếm tiền của mình. Việc kết giao với những chuyên gia trong nghề khiến bạn mở mang nhiều kiến thức và mở ra nhiều triển vọng cho việc "ra riêng" trong thời gian sắp tới.

Bên cạnh đó, bản mệnh còn không ngừng trau dồi năng lực về lĩnh vực đầu tư và từng bước dấn thân vào con đường đầy mới mẻ này, sự thận trọng cũng là cần thiết giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn để không gây ra những tổn thất đáng tiếc. Có thể nói, nhờ Thần Tài đưa đường, dẫn lối, con đường trở thành đại gia của bạn ngày càng gần và chắc chắn hơn bao giờ hết.

con giap may man 3
Đúng 3 ngày đầu tuần (19, 20, 21/9) hứa hẹn là thời điểm đại phát tài đối với những người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16 giờ chiều mai (19/9/2022), thần may mắn mỉm cười tặng vàng, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, kiếm được tiền tỷ, vận trình viên mãn

Đúng 16 giờ chiều mai (19/9/2022), thần may mắn mỉm cười tặng vàng, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, kiếm được tiền tỷ, vận trình viên mãn

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 16 giờ chiều mai (19/9/2022), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền của dư dôi, giàu có bạt ngàn, an khang thịnh vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 3 ngày đầu tuần tử vi ngày 19/9/2022 tử vi ngày 19/9 12 con giáp tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 52 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 57 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng