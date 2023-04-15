Tử vi tuần mới (17-23/4/2023): Vì sống thiện lương nên được NHƯ LAI phù hộ, 3 con giáp này nhận HỒNG PHÚC tề thiên, tỷ sự như ý, danh lợi song toàn

Người tuổi Sửu có được sự hăng hái, năng động trong công việc nhờ Ấn Quan che chở. Bạn đặt ra cho mình những kế hoạch cụ thể và chi tiết để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội hay thời gian “vàng” nào. Bạn còn có thể nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên.

Những mối làm ăn bất ngờ mở ra cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Từ giữa tuần trở đi sẽ là lúc tài khí thịnh vượng nhất, bản mệnh có thể tranh thủ khoảng thời gian này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh buôn bán, tăng tỷ lệ thành công đón lợi nhuận về túi.

Sao Thái Âm xuất hiện, tuần này cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh tăng cường mở rộng các mối quan hệ làm ăn, xã giao của mình, từ đó thuận lợi cho việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác và thậm chí là còn có thể gặp được quý nhân. Thái độ chân thành và nhiệt tình sẽ giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt.

Sao Thái Âm cũng mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho người độc thân. Dù do chính mình tìm kiếm hay được người khác giới thiệu, bạn đều vui vẻ đón nhận những điều thú vị mà cuộc đời đã sắp đặt. Chưa biết kết quả ra sao nhưng điều đáng mừng là bạn đã chịu mở lòng mình.

Tuổi Thìn

Có thể nói rằng tuần này là một tuần may mắn của con giáp tuổi Thìn trên phương diện sự nghiệp. Nhiều cát tinh vây xung quanh hỗ trợ, bạn tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Cách nghĩ, cách làm của bạn sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi người và nhanh chóng được hiện thực hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc hanh thông vào cuối tuần chứng tỏ những cố gắng của con giáp tuổi Thìn trong suốt cả một tuần đã được ghi nhận. Bạn nhận được phần thưởng nóng xứng đáng với những gì đã đóng góp. Người làm đầu tư kinh doanh nắm bắt được xu thế của thị trường nên dễ dàng dẫn đầu xu thế, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng.

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 17/4 đến 23/4/2023 là tuần khá thuận lợi với tuổi Hợi trên con đường phát triển sự nghiệp. Bản mệnh hoàn thành tốt công việc nhờ vào kinh nghiệm và khả năng ứng biến, nhờ thế con giáp này nhanh chóng ghi điểm trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Thành tích tốt tất nhiên sẽ giúp cho có một túi tiền rủng rỉnh. Người làm công ăn lương ắt chạm tay vào cơ hội được thưởng nóng, thậm chí thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, việc mở rộng thị trường thuận lợi cũng sẽ giúp người làm kinh tế thu tiền về nặng tay.

Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, con giáp này cần phải mua sắm có chừng mực. Cho dù túi tiền của bản mệnh có đang rủng rỉnh đi chăng nữa cũng hạn chế mua bán chạy theo số đông. Hãy chỉ mua sắm những gì cần thiết.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.