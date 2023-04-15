Tử vi tuần mới (17-23/4/2023): Vì sống thiện lương nên được NHƯ LAI phù hộ, 3 con giáp này nhận HỒNG PHÚC tề thiên, tỷ sự như ý, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15/04/2023 07:15

Đức năng thắng số, 3 con giáp này được Phật che chở, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, vận trình hanh thông, công danh người người ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có được sự hăng hái, năng động trong công việc nhờ Ấn Quan che chở. Bạn đặt ra cho mình những kế hoạch cụ thể và chi tiết để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội hay thời gian “vàng” nào. Bạn còn có thể nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên. 

Sao Thái Âm xuất hiện, tuần này cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh tăng cường mở rộng các mối quan hệ làm ăn, xã giao của mình, từ đó thuận lợi cho việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác và thậm chí là còn có thể gặp được quý nhân. Thái độ chân thành và nhiệt tình sẽ giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt. 

Tử vi tuần mới (17-23/4/2023): Vì sống thiện lương nên được NHƯ LAI phù hộ, 3 con giáp này nhận HỒNG PHÚC tề thiên, tỷ sự như ý, danh lợi song toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những mối làm ăn bất ngờ mở ra cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Từ giữa tuần trở đi sẽ là lúc tài khí thịnh vượng nhất, bản mệnh có thể tranh thủ khoảng thời gian này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh buôn bán, tăng tỷ lệ thành công đón lợi nhuận về túi. 

Sao Thái Âm cũng mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho người độc thân. Dù do chính mình tìm kiếm hay được người khác giới thiệu, bạn đều vui vẻ đón nhận những điều thú vị mà cuộc đời đã sắp đặt. Chưa biết kết quả ra sao nhưng điều đáng mừng là bạn đã chịu mở lòng mình.

Tuổi Thìn

Có thể nói rằng tuần này là một tuần may mắn của con giáp tuổi Thìn trên phương diện sự nghiệp. Nhiều cát tinh vây xung quanh hỗ trợ, bạn tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Cách nghĩ, cách làm của bạn sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi người và nhanh chóng được hiện thực hóa.

Tử vi tuần mới (17-23/4/2023): Vì sống thiện lương nên được NHƯ LAI phù hộ, 3 con giáp này nhận HỒNG PHÚC tề thiên, tỷ sự như ý, danh lợi song toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc hanh thông vào cuối tuần chứng tỏ những cố gắng của con giáp tuổi Thìn trong suốt cả một tuần đã được ghi nhận. Bạn nhận được phần thưởng nóng xứng đáng với những gì đã đóng góp. Người làm đầu tư kinh doanh nắm bắt được xu thế của thị trường nên dễ dàng dẫn đầu xu thế, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng.

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 17/4 đến 23/4/2023 là tuần khá thuận lợi với tuổi Hợi trên con đường phát triển sự nghiệp. Bản mệnh hoàn thành tốt công việc nhờ vào kinh nghiệm và khả năng ứng biến, nhờ thế con giáp này nhanh chóng ghi điểm trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp.

 

Tử vi tuần mới (17-23/4/2023): Vì sống thiện lương nên được NHƯ LAI phù hộ, 3 con giáp này nhận HỒNG PHÚC tề thiên, tỷ sự như ý, danh lợi song toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thành tích tốt tất nhiên sẽ giúp cho có một túi tiền rủng rỉnh. Người làm công ăn lương ắt chạm tay vào cơ hội được thưởng nóng, thậm chí thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, việc mở rộng thị trường thuận lợi cũng sẽ giúp người làm kinh tế thu tiền về nặng tay.

Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, con giáp này cần phải mua sắm có chừng mực. Cho dù túi tiền của bản mệnh có đang rủng rỉnh đi chăng nữa cũng hạn chế mua bán chạy theo số đông. Hãy chỉ mua sắm những gì cần thiết.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h ngày 18/4, 3 con giáp TRẢ SẠCH NỢ, nhận LỘC THẦN TÀI có tiền đầu tư làm giàu

Đúng 16h ngày 18/4, 3 con giáp TRẢ SẠCH NỢ, nhận LỘC THẦN TÀI có tiền đầu tư làm giàu

Vận may cùng với sự giúp đỡ từ các mối quan hệ tốt giúp những con giáp này ngày một thăng tiến hơn trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tâm linh tử vi tháng 4/2023 tử vi hàng ngày tuổi sửu tuổi hợi tuổi thìn tử vi xem tử vi tử vi ngày mới tử vi tuần mới tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử v 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'