Thứ Bảy ngày 15/4/2023: Vận trình LAO ĐAO, tài lộc TỤT DỐC, 3 con giáp này phải "đơn phương độc mã", tự lực cánh sinh nên gặp không ít trở ngại trong công việc

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 10:30

Ngày mai, 3 con giáp này gặp cục diện xấu. Dù có phải cô độc một mình, hãy cố gắng vượt qua tất cả, sau cùng sẽ đạt được mục tiêu mà mình mong muốn.

Tuổi Sửu

Hôm nay tuổi Sửu kém may mắn đường công việc vì Thiên Quan lâm vận. Đi làm ăn ở đâu cũng không có người giúp đỡ, tự lực cánh sinh gánh hết việc. Người bán hàng thì hay gặp khách hàng khó tính khó chiều. 

Thứ Bảy ngày 15/4/2023: Vận trình LAO ĐAO, tài lộc TỤT DỐC, 3 con giáp này phải 'đơn phương độc mã', tự lực cánh sinh nên gặp không ít trở ngại trong công việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên vì cục diện Thổ khắc Mộc nên không nhiều bước tiến. Sửu độc thân thì bận lo công việc nên chưa có thời gian kiếm cho mình người thường. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng lớn lao, bạn nên chủ động hòa giải trước. 

Vận tài lộc cũng lao đao không kém, ít lộc. Nguyên nhân của việc này xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt là do thời điểm này tuổi Sửu đang không ổn định về tinh thần.

Tuổi Mão 

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão tương đối khó khăn, vất vả. Cả ngày nay, người tuổi này cảm thấy mệt mỏi, không có động lực làm việc và dễ mắc phải một số sai lầm không đáng có. 

Thứ Bảy ngày 15/4/2023: Vận trình LAO ĐAO, tài lộc TỤT DỐC, 3 con giáp này phải 'đơn phương độc mã', tự lực cánh sinh nên gặp không ít trở ngại trong công việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc “tụt dốc” đáng kể. Con giáp này tiêu tiền không kiềm chế, vừa nhận lương thì bắt đầu tiêu đủ thứ nên chẳng mấy chốc mà bạn tiêu hết tiền, tiền vào như không. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Đối với người mình thích, bạn cần phải nhanh chóng hành động ngay, đừng sợ bị từ chối nếu không muốn bị người khác chớp lấy cơ hội này. 

Tuổi Dậu

Tử vi cá nhân hàng ngày vào Thứ Bảy 15/04/2023 này cho thấy, Tuổi Dậu cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc.

Thứ Bảy ngày 15/4/2023: Vận trình LAO ĐAO, tài lộc TỤT DỐC, 3 con giáp này phải 'đơn phương độc mã', tự lực cánh sinh nên gặp không ít trở ngại trong công việc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Để giữ bình tĩnh trước khủng hoảng, điều Tuổi Dậu nên làm là tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc. Trong công việc, bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy, có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối.

Bù lại chuyện tình cảm là niềm an ủi đối với Tuổi Dậu. Mối quan hệ gia đình hay bạn bè đều khá hòa hợp. Con giáp này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có được sự an ủi, chia sẻ từ mọi người xung quanh cho nên có thể đứng vững trước nhiều đợt sóng to, gió lớn trong cuộc sống.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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