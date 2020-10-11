Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (12/10 – 18/10): Tý, Sửu xui xẻo cùng cực, Mão, Thân tiền nối đuôi nhau chui vào túi

Tâm linh - Tử vi 11/10/2020 11:46

Thay vì tốn tiền đi xem bói bạn chỉ cần xem dự đoán tử vi tuần mới 12 con giáp từ (12/10 – 18/10) sẽ biết trước vận số của mình.

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ (12/10 – 18/10) để dự báo tình duyên, tài vận, công danh và sự nghiệp cực chính xác. 

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Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những thăng trầm Tý sẽ lại an vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý sẽ có tuần mới với hung cát đan xen, đầu tuần xui xẻo cùng cực, liên tục gặp họa tiểu nhân, giữa tuần lấy lại cân bằng, cuối năm vạn sự hanh thông.

Vậy nên, con giáp may mắn này đừng vội bỏ cuộc trước sóng gió bởi sau cơn mưa trời lại sáng, sau những thăng trầm Tý sẽ lại an vui.

Tuổi Sửu

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, Sửu sẽ có 7 ngày tới không mấy như ý. Sai lầm trong công việc khiến Sửu phải trả giá đắt, chẳng những đánh mất uy tín bấy lâu nay gầy dựng, Sửu còn bị người mình tin tưởng trở mặt.

Thế nên, trong 7 ngày tới Sửu đừng vung tiền đầu tư kinh doanh kẻo mất trắng, chẳng còn đồng nào trong túi.

Tuổi Dần

Nổi tiếng là con giáp bản lĩnh, nhanh nhẹn và dám dấn thân nên Dần sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Chỉ cần xác định mục tiêu Dần sẽ nỗ lực không ngừng để có được thứ mình muốn.

Trong 7 ngày tới, dù rất chăm chỉ, cống hiến nhưng Dần vẫn bị hung tinh cản trở, lành ít dữ nhiều. 

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Cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùa vào nhà ào ào đang chờ Mão phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đứng đầu danh sách con giáp may mắn nhất tuần nên Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong 7 ngày tới.

Có cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùa vào nhà ào ào đang chờ Mão phía trước.

Tuổi Thìn

Sinh ra đã mang mệnh phú quý phát tài nên Thìn làm gì cũng hanh thông thuận lợi, kiếm được bộn tiền. Trong 7 ngày tới, nhờ được quý nhân nâng đỡ, thần tài đưa đường chỉ lối Thìn sẽ hốt cạn lộc trời, giàu sang vô đối.

Ngoài ra, vận tình duyên của Thìn cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng hờn.

Tuổi Tỵ

Đầu tuần cát khí vượng, giữa tuần tài vận vượng phát, cuối tuần song hỷ lâm môn nên người tuổi Tỵ sẽ ngập trong nhung lụa.

Chỉ cần chớp lấy thời cơ, chi tiêu hợp lý, quản lý tài chính khoa học thì không chỉ tử vi tuần mới mà từ nay đến cuối năm Canh Tý 2020 Tỵ sẽ mặc sức mà ăn, ung dung hưởng lộc. 

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Trái ngược với vận tài lộc, tình duyên của Ngọ lại xám xịt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công danh, sự nghiệp của Ngọ sẽ có dấu hiệu tăng tiến vượt bậc trong tuần mới này. Thế nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp giàu có này cũng đắc tài đắc lộc, sung sướng như tiên.

Trái ngược với vận tài lộc, tình duyên của Ngọ lại xám xịt. Những mâu thuẫn, cự cãi đẩy mối quan hệ vào bế tắc, thậm chí còn có nguy cơ bị kẻ thứ ba chen chân, bị người mình yêu phản bội không thương tiếc.

Tuổi Mùi

Sao Hao Tài điểm danh nên dù kiếm được nhiều tiền đến mấy Mùi cũng không giữ được đồng nào. Thậm chí, con giáp này còn phải gánh món nợ khá lớn từ sự hoang phí của mình.

Thế nên, Mùi cần học cách quản lý tài chính khoa học, đầu tư khôn ngoan để tiền để ra tiền, càng về cuối tuần càng may mắn hanh thông.

Tuổi Thân

Những khó khăn trong công việc cứ dồn dập tìm đến Thân, khiến con giáp này phải khốn đốn đối phó đến mức mệt nhoài.

May thay, từ giữa tuần trở đi được ơn trên soi chiếu nên Thân sẽ đắc tài đắc lộc, vận khí dần lên, cuối tuần tiền nối đuôi nhau chui vào túi.

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Dậu cần học cách giữ mình, đừng vung tiền làm ăn trong thời điểm này kẻo mất cả chì lẫn chài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chuyện tình cảm của Dậu và một nửa sẽ gặp khá nhiều sóng gió trong tử vi tuần mới. Nếu không giữ được bình tĩnh, ngồi lại nói chuyện ôn hòa thì chia tay là điều khó tránh.

Vận tài lộc, công danh của Dậu cũng không mấy khá khẩm. Thế nên, Dậu cần học cách giữ mình, đừng vung tiền làm ăn trong thời điểm này kẻo mất cả chì lẫn chài.

Tuổi Tuất

Tuất sẽ kiếm được khá nhiều tiền trong 7 ngày tới, chỉ cần quơ tay hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Song hỷ lâm môn, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu có này.

Tuổi Hợi

Bị tiểu nhân ganh ghét, đẩy vào họa thị phi nên người tuổi Hợi phải chịu đựng khá nhiều hàm oan. Thế nên, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, cách hành xử chính là cách duy nhất để Hợi tự bảo vệ bản thân.

Chỉ cần vượt qua tuần mới đen đủi này Hợi sẽ lại may mắn an nhàn, công thành danh toại.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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