ĐỈNH ĐIỂM VẬN MAY: 3 con giáp tiền tài đua nhau ùa vào nhà, giàu bất thình lình 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 09/10/2020 01:01

Trong 21 ngày tới 3 con giáp may mắn tột đỉnh này sẽ gặp thời đổi vận, lộc lá vây quanh, mọi khó khăn gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền tỷ ập xuống đầu.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, nhờ được thần tài soi chiếu, bề trên cất nhắc 3 con giáp may mắn này sẽ có 21 ngày tới ngập trong biển tiền. 

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May mắn theo chân còn giúp Mùi thăng chức tăng lương, thu nhập cải thiện, cuối năm nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi hiền lành, thông minh và rất kiên định với mục tiêu đã đề ra. Họ có gan làm giàu, nỗ lực không ngừng để chiến thắng nghịch cảnh nên càng về cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, quơ tay là hốt bạc.

Đặc biệt, trong 21 ngày tới nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ Mùi sẽ phất lên ngoạn mục, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. May mắn theo chân còn giúp Mùi thăng chức tăng lương, thu nhập cải thiện, cuối năm nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc. 

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Sự nghiệp thăng tiến, tài vận vượng phát, phú quý đeo bám không rời chính là tử vi những tháng cuối năm Canh Tý 2020 trời đã an bài cho Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình của người tuổi Ngọ sẽ có bước tiến vượt bậc trong 21 ngày tới. Dù hiện tại nợ nần chồng chất, làm ăn thua lỗ nhưng nhờ có cơ may lật ngược tình thế nên Ngọ sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, giàu nhanh như trúng số độc đắc.

Nếu đang ấp ủ kế hoạch mới trong công việc Ngọ hãy tiến hành ngay để tận dụng thời cơ trời cho. Sự nghiệp thăng tiến, tài vận vượng phát, phú quý đeo bám không rời chính là tử vi những tháng cuối năm Canh Tý 2020 trời đã an bài cho Ngọ. 

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Tăng chức tăng lương, tiền thưởng chất đống là những gì Hợi xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nếu đang độc thân Hợi sẽ gặp được mối nhân duyên tiền định, chỉ cần chạm ánh mắt đã nhận ra cả hai là chân ái đời mình. Thế nên, đây chính là thời cơ để Hợi có một nửa hết lòng yêu thương, chiều chuộng mình cả đời.

Không chỉ vượng tình, Hợi còn vượng tài trong 21 ngày tới. Có tham vọng, có chí tiến thủ nên Hợi được cấp trên trọng dụng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã mang về lợi nhuận khổng lồ cho nơi mình làm việc.

Thế nên, thăng chức tăng lương, tiền thưởng chất đống là những gì Hợi xứng đáng nhận được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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