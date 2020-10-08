3 con giáp 'cá chép hóa rồng', phát tài cực to, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 08/10/2020 21:46

Vận số đang lên, được thần tài điểm danh nên 3 con giáp may mắn này sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền của bủa vây, muốn gì được nấy trong 10 ngày tới.

Nhờ được trời Phật nâng đỡ nên trong 10 ngày tới top con giáp may mắn này sẽ nằm ngửa mà ăn, nhà chẳng có gì ngoài tiền. 

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Nếu có cơ hội mới trong công việc Dậu hãy chớp lấy ngay bởi đấy chính là chìa khóa két sắt chứa bạc tỷ trong nay mai cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chân chất thật thà, sống tử tế nên quý nhân hết lòng thương yêu, cất nhắc. Trong 10 ngày tới, nhờ vận may lên cao, phúc lộc ập xuống đầu nên con giáp giàu có này sẽ liên tục đón cơ hội kiếm tiền ùa vào nhà.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, có gan làm giàu nên dù gặp phải khó khăn Dậu cũng dễ dàng vượt qua. Nếu có cơ hội mới trong công việc Dậu hãy chớp lấy ngay bởi đấy chính là chìa khóa két sắt chứa bạc tỷ trong nay mai cho bạn. 

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Càng tiêu pha xả láng con giáp giàu sang này càng kiếm được nhiều hơn, nhà xe chờ sẵn khiến thiên hạ trầm trồ không ngớt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp sống và làm việc có trách nhiệm. Một khi đã nhận lời làm điều gì họ sẽ dốc hết sức, khi được cấp trên giao phó nhiệm vụ quan trọng Tuất cũng chẳng sợ khổ mà dấn thân. Vậy nên, con giáp bản lĩnh này được cất nhắc liên tục, sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Trong 10 ngày tới, dù làm công ăn lương hay làm chủ Tuất cũng sẽ có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy. Thậm chí, càng tiêu pha xả láng con giáp giàu sang này càng kiếm được nhiều hơn, nhà xe chờ sẵn khiến thiên hạ trầm trồ không ngớt. 

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Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 10 ngày tới sao chủ về tài lộc của Mão sẽ vụt sáng chói lòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 12 con giáp Mão chính là người thận trọng, tử tế và sống tình cảm nhất. Họ sống ngay thẳng, không so đo tính toán, càng không dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại ai bao giờ. Thế nên, càng về hậu vận Mão càng ăn nên làm ra, tự làm đại gia của chính mình.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 10 ngày tới sao chủ về tài lộc của Mão sẽ vụt sáng chói lòa. Nhờ thế, Mão làm gì cũng hanh thông thuận lợi, thành công ngoài mong đợi.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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