Tháng 10 thăng hoa, tháng 11 vượng phát, cuối năm phát tài, 3 con giáp nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 08/10/2020 17:04

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này bạn sẽ có những tháng cuối năm ngập trong biển tiền, đời sang trang mới, muốn nghèo cũng khó.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang viên mãn chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn ngút trời này. 

con giap may man 1
Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, lương thưởng tăng ầm ầm nên càng về cuối năm con giáp giàu có này càng phát tài phát lộc, tình tiền đỏ chót như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều quyết đoán, bản lĩnh và không sợ khổ cực. Dù gặp phải vô số khốn khó, tiên tục bị tiểu nhân quấy phá nhưng con giáp thông minh này đều có thể vượt qua kiếp nạn, bình yên vô sự.

Những tháng đầu năm khá chật vật, công việc trì trệ nhưng từ tháng 10 trở đi đời Tý sẽ sang trang mới. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, lương thưởng tăng ầm ầm nên càng về cuối năm con giáp giàu có này càng phát tài phát lộc, tình tiền đỏ chót như son. 

con giap may man 2
Hơn cả, chuyện tình duyên của Mão cũng đỏ chót như son, hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp dĩ hòa vi quý, chăm làm điều thiện và không sợ khổ cực. Họ sẵn sàng đỡ đần người khác mà không hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền. Thế nên, con giáp giàu có này được cấp trên nâng đỡ, tiền của cứ lũ lượt ùa vào két tới tấp.

Tháng 10 lộc lá vây quanh, tháng 11 thần tài điểm danh, tháng 12 có cơ hội thăng chức tăng lương nên Mão một bước đổi đời, giàu sang vô đối. Hơn cả, chuyện tình duyên của Mão cũng đỏ chót như son, hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng hờn. 

con giap may man 3
Chỉ cần chớp lấy thời cơ, đầu tư khôn ngoan và không sợ khổ cực thì Thân ắt có bạc tỷ trong tay, cuối năm gánh tiền mỏi lưng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, hoạt bát và nhạy bén với thời cuộc nên người tuổi Thân sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Thành công, may mắn, được trời Phật nâng đỡ nên dù làm thuê hay làm chủ con giáp bản lĩnh này cũng lắm của nhiều tiền, phúc lộc vây quanh.

Từ giữa tháng 10 trở đi Thân sẽ đạp trúng hũ vàng, giàu sang hơn người. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, đầu tư khôn ngoan và không sợ khổ cực thì Thân ắt có bạc tỷ trong tay, cuối năm gánh tiền mỏi lưng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp tuổi trẻ lận đận, sau ngưỡng 35 đổi vận phát tài, phất lên cực nhanh

3 con giáp tuổi trẻ lận đận, sau ngưỡng 35 đổi vận phát tài, phất lên cực nhanh

Những ngày đầu khởi nghiệp khá chật vật, vậy nhưng từ sau ngưỡng 35 top con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, gặp thời đổi vận, trở thành đại gia.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn