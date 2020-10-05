3 con giáp may mắn nhất tuần, hỷ sự ập vào nhà, cuối tuần tiền chất chật két khiến ai cũng hờn

Tâm linh - Tử vi 05/10/2020 10:27

Số trời đã định, trong 7 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ vạn sự hanh thông, làm chơi chơi nhưng thu nhập tăng theo cấp số nhân.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong tử vi tuần mới 3 con giáp may mắn này sẽ đón hỷ sự ập xuống đầu, đời sang trang rực rỡ khiến ai cũng trầm trồ. 

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Đầu tuần cát tinh soi chiếu, giữa tuần thần tài gõ cửa, cuối tuần tiền ùa vào túi chính là phúc phần mà Thìn xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã có số phú quý phát tài, chẳng cần cật lực làm việc vẫn có tiền tài viên mãn, cứ vơi lại đầy. Được ơn trên nâng đỡ, quý nhân đưa đường chỉ lối nên càng về hậu vận con giáp giàu sang này càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp dự báo, Thìn sẽ có tuần mới phơi phới hân hoan. Đầu tuần cát tinh soi chiếu, giữa tuần thần tài gõ cửa, cuối tuần tiền ùa vào túi chính là phúc phần mà Thìn xứng đáng nhận được. 

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Vận tình duyên của Tý cũng ấm êm viên mãn, mọi khúc mắc, hiểu lầm đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho hạnh phúc tràn vào tim - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, tài giỏi và có gan làm giàu nên người tuổi Tý chưa bao giờ lâm vào cảnh khốn khó. Chỉ cần giữ vững lập trường, kiên định với ước mơ của mình Tý ắt thành công trong sự nghiệp. Canh Tý 2020 là năm mang lại phúc lộc cho con giáp giàu có này, giúp họ làm gì cũng suôn sẻ, hanh thông.

Trong 7 ngày tới, dù làm thuê hay làm chủ Tý cũng sẽ hân hoan đón tin vui, cơ hội thăng chức tăng lương dồn dập kéo đến. Vận tình duyên của Tý cũng ấm êm viên mãn, mọi khúc mắc, hiểu lầm đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho hạnh phúc tràn vào tim.

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Từ giữa tuần trở đi Mùi sẽ nhận được tin vui trong công việc, dự án làm ăn kinh doanh đều mang lại cho bạn khoản lợi nhuận khổng lồ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, có chí tiến thủ và cực khôn ngoan trong giao tiếp nên người tuổi Mùi sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Thăng tiến cực nhanh, tự mua nhà tậu xe, có khoản tiền tiết kiệm lên đến hàng tỷ đồng là những gì Mùi làm được trước ngưỡng 35.

Trong tuần đầu tiên của tháng 10/2020 con giáp may mắn này sẽ đón phúc lộc trời cho, làm gì cũng hái ra tiền. Từ giữa tuần trở đi Mùi sẽ nhận được tin vui trong công việc, dự án làm ăn kinh doanh đều mang lại cho bạn khoản lợi nhuận khổng lồ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Chỉ cần xem dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp từ (5/10 – 11/10) bạn sẽ đoán biết được vận số của mình trong 7 ngày tới, cực chính xác.

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