3 con giáp gặp họa tiểu nhân, lành ít dữ nhiều, phải cẩn trọng sức khỏe trong 10 ngày tới

Sách tử vi có nói, trong 10 ngày tới những con giáp xui xẻo này sẽ bị sao quả tạ chiếu mệnh, làm gì cũng đổ bể, nếu không cẩn thận còn rước họa vào người, nhà tan cửa nát.

Bị hung tinh đeo bám, tiểu nhân vây hãm, thị phi án ngữ nên 3 con giáp xui xẻo này sẽ lành ít dữ nhiều, khốn khó cùng cực trong 10 ngày tới. Dần dừng dại đầu tư tài chính, cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo tiền mất tật mang, ôm nợ vào người - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Trong 10 ngày tới, con giáp xui rủi này sẽ đối diện với khá nhiều tai ương trong công việc, cuộc sống. Dù đã dốc hết lòng, nhiệt thành và cống hiến nhưng con giáp đen đủi này vẫn bị cấp trên hiểu lầm chỉ vì những khúc mắc không đáng có.

Bị đồng nghiệp xấu hãm hại, tiểu nhân quấy nhiễu nên Dần sẽ có những ngày tháng 10 năm Canh Tý 2020 khá chật vật. Vậy nên, trong giai đoạn này Dần dừng dại đầu tư tài chính, cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo tiền mất tật mang, ôm nợ vào người. Khi ra đường Mão cũng phải cẩn thận, đừng vì vội vàng mà phóng nhanh vượt ẩu, họa huyết quang đeo bám - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Nổi tiếng là con giáp thiện lương, điềm tĩnh và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình nên dù làm thuê hay làm chủ Mão cũng lắm của nhiều tiền, giàu sang thịnh vượng. Tuy nhiên, vì gặp phải kiếp nạn không thể tránh nên Mão sẽ bị tiểu nhân lợi dụng để lừa gạt tiền bạc trong 10 ngày tới.

Thế nên, trước những quyết định liên quan đến tài chính Mão cần cân nhắc cẩn trọng để tránh tai họa ập xuống đầu. Ngoài ra, khi ra đường Mão cũng phải cẩn thận, đừng vì vội vàng mà phóng nhanh vượt ẩu kẻo họa huyết quang đeo bám. Bạn cần sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý kẻo sức khỏe tuột dốc không phanh, suy nhược trầm trọng - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Vận đen theo chân, tiểu nhân vây hãm nên trong 10 ngày tới người tuổi Ngọ sẽ phải đối mặt với vô số rắc rối. Dù chẳng làm gì có lỗi với ai nhưng Ngọ vẫn bị vu oan giá họa, lành ít dữ nhiều. Nếu không giữ được sự điềm tĩnh, sáng suốt Ngọ sẽ lâm vào đường cùng, chẳng còn đồng nào trong túi. Để hạn chế rủi ro, tránh những điều không may xảy đến tốt nhất Ngọ nên hạn chế rời khỏi nhà sau 10 giờ đêm. Bạn cần sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý kẻo sức khỏe tuột dốc không phanh, suy nhược trầm trọng. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Phụ nữ sinh vào những ngày âm lịch này càng hào phóng càng giàu sang, trong 2 năm tới tình yêu thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh Xem bói ngày sinh cho thấy, phụ nữ sinh vào những ngày âm lịch này cả đời không cần lo lắng chuyện tiền nong, càng hào phóng càng giàu có ngút trời, cuộc sống thăng hoa.

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