3 con giáp gặp họa tiểu nhân, lành ít dữ nhiều, phải cẩn trọng sức khỏe trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 08/10/2020 06:36

Sách tử vi có nói, trong 10 ngày tới những con giáp xui xẻo này sẽ bị sao quả tạ chiếu mệnh, làm gì cũng đổ bể, nếu không cẩn thận còn rước họa vào người, nhà tan cửa nát.

Bị hung tinh đeo bám, tiểu nhân vây hãm, thị phi án ngữ nên 3 con giáp xui xẻo này sẽ lành ít dữ nhiều, khốn khó cùng cực trong 10 ngày tới. 

con giap xui xeo 1
Dần dừng dại đầu tư tài chính, cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo tiền mất tật mang, ôm nợ vào người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 10 ngày tới, con giáp xui rủi này sẽ đối diện với khá nhiều tai ương trong công việc, cuộc sống. Dù đã dốc hết lòng, nhiệt thành và cống hiến nhưng con giáp đen đủi này vẫn bị cấp trên hiểu lầm chỉ vì những khúc mắc không đáng có.

Bị đồng nghiệp xấu hãm hại, tiểu nhân quấy nhiễu nên Dần sẽ có những ngày tháng 10 năm Canh Tý 2020 khá chật vật. Vậy nên, trong giai đoạn này Dần dừng dại đầu tư tài chính, cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo tiền mất tật mang, ôm nợ vào người. 

con giap xui xeo 2
Khi ra đường Mão cũng phải cẩn thận, đừng vì vội vàng mà phóng nhanh vượt ẩu, họa huyết quang đeo bám - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nổi tiếng là con giáp thiện lương, điềm tĩnh và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình nên dù làm thuê hay làm chủ Mão cũng lắm của nhiều tiền, giàu sang thịnh vượng. Tuy nhiên, vì gặp phải kiếp nạn không thể tránh nên Mão sẽ bị tiểu nhân lợi dụng để lừa gạt tiền bạc trong 10 ngày tới.

Thế nên, trước những quyết định liên quan đến tài chính Mão cần cân nhắc cẩn trọng để tránh tai họa ập xuống đầu. Ngoài ra, khi ra đường Mão cũng phải cẩn thận, đừng vì vội vàng mà phóng nhanh vượt ẩu kẻo họa huyết quang đeo bám. 

con giap xui xeo 3
Bạn cần sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý kẻo sức khỏe tuột dốc không phanh, suy nhược trầm trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận đen theo chân, tiểu nhân vây hãm nên trong 10 ngày tới người tuổi Ngọ sẽ phải đối mặt với vô số rắc rối. Dù chẳng làm gì có lỗi với ai nhưng Ngọ vẫn bị vu oan giá họa, lành ít dữ nhiều. Nếu không giữ được sự điềm tĩnh, sáng suốt Ngọ sẽ lâm vào đường cùng, chẳng còn đồng nào trong túi.

Để hạn chế rủi ro, tránh những điều không may xảy đến tốt nhất Ngọ nên hạn chế rời khỏi nhà sau 10 giờ đêm. Bạn cần sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý kẻo sức khỏe tuột dốc không phanh, suy nhược trầm trọng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Phụ nữ sinh vào những ngày âm lịch này càng hào phóng càng giàu sang, trong 2 năm tới tình yêu thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh

Phụ nữ sinh vào những ngày âm lịch này càng hào phóng càng giàu sang, trong 2 năm tới tình yêu thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh

Xem bói ngày sinh cho thấy, phụ nữ sinh vào những ngày âm lịch này cả đời không cần lo lắng chuyện tiền nong, càng hào phóng càng giàu có ngút trời, cuộc sống thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp xui rủi 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn