Phụ nữ sinh vào những ngày âm lịch này càng hào phóng càng giàu sang, trong 2 năm tới tình yêu thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 07/10/2020 16:05

Xem bói ngày sinh cho thấy, phụ nữ sinh vào những ngày âm lịch này cả đời không cần lo lắng chuyện tiền nong, càng hào phóng càng giàu có ngút trời, cuộc sống thăng hoa.

Chỉ cần xem bói ngày sinh có thể biết ngay trong 2 năm tới, phụ nữ sinh vào những ngày âm lịch này sẽ chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, chỉ việc rung đùi hốt bạc, ngồi mát ăn bát vàng.

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Được trời ban phúc lành, làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh cũng hanh thông thuận lợi, quơ tay hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 6 và 8 âm lịch

Xem bói ngày sinh của phụ nữ sinh vào ngày 6 và 8 âm lịch cho thấy, đây thường là mẫu người hướng nội, kiệm lời. Họ không ăn to nói lớn, càng không khoe mẽ về bản thân mà chỉ tập trung làm tốt việc của mình. Vậy nên, trước ngưỡng 35 mẫu phụ nữ tài năng này đã có sự nghiệp hiển vinh, thu nhập cực cao.

Sách tử vi tướng số chỉ rõ, trong 2 năm tới người sinh vào hai ngày âm lịch này sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Được trời ban phúc lành, làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh cũng hanh thông thuận lợi, quơ tay hốt bạc. 

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Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phúc lộc tràn vào nhà tới tấp, khiến người sinh vào ngày âm lịch trên muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 17 và 19 âm lịch

Người sinh vào ngày 17 và 19 âm lịch thường rất thông minh, tài năng và có gan làm giàu. Họ sớm đã xác định hướng đi trong sự nghiệp nên ngay từ ngày đầu đã có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, cụ thể. Càng chí thú làm ăn, dám dấn thân phụ nữ sinh vào hai ngày âm lịch này càng lắm của nhiều tiền, công thành danh toại.

Hai năm tới chính là thời hoàng kim, giúp họ vươn lên đổi đời chiến thắng nghịch cảnh.  Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phúc lộc tràn vào nhà tới tấp, khiến người sinh vào ngày âm lịch trên muốn khổ cũng không được, trở thành đại gia chỉ sau một đêm. 

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Sau những sóng gió của năm Canh Tý 2020 thì hai năm tới người sinh vào ngày 27 âm lịch sẽ có cơ ngơi vững chắc, đủ đầy sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 27 âm lịch

Khôn ngoan, tinh tế trong đối nhân xử thế nên người sinh vào ngày 27 âm lịch được quý nhân thương yêu, bề trên nâng đỡ. Hơn cả, nhờ sự khéo léo của mình họ có thể gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, đi đến đâu cũng được quý mến, tạo mọi điều kiện tốt nhất trong công việc, cuộc sống.

Tử vi học có nói, sau những sóng gió của năm Canh Tý 2020 thì hai năm tới người sinh vào ngày 27 âm lịch sẽ có cơ ngơi vững chắc, đủ đầy sung túc. Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh bạn hãy chuẩn bị thật cẩn thận để mở rộng cửa đón lộc ùa vào nhà trong 2 năm tới.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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