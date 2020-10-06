Tử vi tháng 9 âm lịch: 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, hỷ sự lâm môn, càng về cuối tháng càng kiếm được nhiều tiền

Tâm linh - Tử vi 06/10/2020 10:19

Hỷ sự ập vào nhà, thần tài nâng đỡ, tiền chất như núi chính là phúc lộc top con giáp may mắn này có được trong tháng 9 âm lịch.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bước vào tháng 9 âm lịch những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, của nả bủa vây, muốn nghèo cũng khó. 

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Chẳng những ăn nên làm ra, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa Dần còn có vận tình duyên đỏ chót như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mạnh mẽ, kiên định và có khát khao làm giàu. Họ sẵn sàng đối mặt với khó khăn, đương đầu với thử thách để có cho mình cuộc sống đủ đầy sung túc. Thế nên, chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai con giáp giàu có này vẫn ngập trong nhung lụa, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, tháng 8 âm lịch bị tiểu nhân ngáng đường nên Dần lành ít dữ nhiều. Thế nhưng, chỉ cần bước sang ngày đầu tiên của tháng 9 âm lịch đời Dần sẽ sang trang mới. Chẳng những ăn nên làm ra, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa Dần còn có vận tình duyên đỏ chót như son, hạnh phúc êm đềm. 

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Cát tinh soi chiếu, thần tài điểm danh nên con giáp may mắn này làm gì cũng thuận lợi hanh thông, suôn sẻ bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều có chí tiến thủ, chân thành và trách nhiệm trong công việc. Vậy nên, con giáp trung thực này được cấp trên hết lòng nâng đỡ, sự nghiệp nhờ thế mà phất lên nhanh như diều gặp gió.

Trong tháng 9 âm lịch tới Tuất sẽ có những chuyển biến tích cực trong vận số của mình. Cát tinh soi chiếu, thần tài điểm danh nên con giáp may mắn này làm gì cũng thuận lợi hanh thông, suôn sẻ bất ngờ. 

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Ngoài ra, nếu đang muốn thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ để Dậu đổi vận, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp chăm chỉ, cần cù và chịu thương chịu khó. Đây chính là lý do vì sao dù không quá thông minh nhưng Dậu vẫn có cuộc sống đủ đầy, được quý nhân hết lòng thương yêu, nâng đỡ. Trước ngưỡng 35, dù làm thuê hay làm chủ Dậu cũng tự mua nhà sắm xe, chẳng cần vay mượn bất cứ ai.

Tử vi tháng 9 âm lịch năm Canh Tý 2020 có nói, từ đây đến cuối năm con giáp may mắn này sẽ đón hỷ sự vào nhà. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Ngoài ra, nếu đang muốn thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ để Dậu đổi vận, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Số trời đã định, từ đây đến cuối năm 2020 những con giáp may mắn này sẽ thêm phúc thêm phần, làm ăn thuận lợi, muốn nghèo cũng khó.

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