Hỷ sự lâm môn, tài lộc dồi dào, 3 con giáp càng về cuối năm càng phú quý phát tài, trước giao thừa tiền chất như núi

Tâm linh - Tử vi 05/10/2020 14:46

Số trời đã định, từ đây đến cuối năm 2020 những con giáp may mắn này sẽ thêm phúc thêm phần, làm ăn thuận lợi, muốn nghèo cũng khó.

Tiền ùa vào nhà, vàng chất chật kho, ví lúc nào cũng rủng rỉnh chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn nhất những tháng cuối năm Canh Tý 2020

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Được người người ngưỡng mộ, bước chân ra cửa là lộc lá theo chân nên Sửu muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều điềm đạm, chăm chỉ và luôn có trách nhiệm trong công việc nên được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể. Càng chí thú làm ăn, chăm chỉ làm việc con giáp tài năng này càng thêm phúc thêm phần, công danh xán lạn.

Khổ tận cam lai, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu có này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Được người người ngưỡng mộ, bước chân ra cửa là lộc lá theo chân nên Sửu muốn khổ cũng không được. 

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Tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, muốn nghèo cũng khó chính là vận may trời đã an bài cho Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, chân thành và biết vươn lên trong cuộc sống nên người tuổi Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều sớm thành công. Đặc biệt, sau ngưỡng 30 dù làm thuê hay làm chủ con giáp bản lĩnh này cũng có của ăn của để, phúc lộc tề tựu.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, những tháng đầu năm chật vật bao nhiêu thì cuối năm Canh Tý 2020 con giáp tài năng này sẽ đạp trúng hũ vàng. Tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, muốn nghèo cũng khó chính là vận may trời đã an bài cho Tuất. 

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Tháng 10 thần tài điểm danh, tháng 11 cát tinh đeo bám, tháng 12 một bước đổi đời nên Tý sẽ trở thành đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, tài giỏi và có chiến thuật kinh doanh nên người tuổi Tý chưa bao giờ nếm mùi thất bại trong công việc. Họ nhạy bén với thời cuộc, biết tận dụng thế mạnh của mình để vươn xa hơn trong sự nghiệp nên càng can trường càng giàu sang sung túc.

Canh Tý 2020 chính là thời hoàng kim của người tuổi Tý, đặc biệt là những tháng cuối năm. Tháng 10 thần tài điểm danh, tháng 11 cát tinh đeo bám, tháng 12 một bước đổi đời nên Tý sẽ trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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