Top con giáp được quý nhân phù trợ, TRỜI PHẬT nâng đỡ, làm gì cũng kiếm được bộn tiền trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 07/10/2020 10:40

Số trời đã định, trong 21 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, tiền ùa vào nhà tới tấp, muốn nghèo cũng không được.

Dù không mưu cầu tiền tài nhưng 3 con giáp may mắn này vẫn liên tục được thần tài rót lộc vào túi, cứ vơi lại đầy, 21 ngày tới ngập trong nhung lụa. 

con giap may man 1
Càng về cuối tháng 10 con giáp giàu có này sẽ càng đắc tài đắc lộc, ăn nên làm ra khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp nhân hậu, dĩ hòa vi quý và thận trọng trước mọi điều. Nhờ thế, họ gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, được cấp trên hết lòng nâng đỡ. Bước vào tháng 10/2020 nhờ được cát tinh soi chiếu, quý nhân thương yêu con giáp may mắn này sẽ bước lên đỉnh cao danh vọng.

Của nả chất đống, tài lộc hanh thông, muốn khổ cũng chẳng được chính là phúc phần mà Hợi xứng đáng nhận được. Càng về cuối tháng 10 con giáp giàu có này sẽ càng đắc tài đắc lộc, ăn nên làm ra khiến ai cũng hờn. 

con giap may man 2
Nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới Sửu hãy bắt tay vào thực hiện ngay để quơ hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, cần cù và có trách nhiệm trong công việc nên Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Càng chí thú làm ăn, càng nỗ lực vươn lên con giáp tài năng này càng có bước tiến vượt bậc.

Khổ tận cam lai, trong 21 ngày tới Sửu sẽ đón mưa tài lộc từ trên trời ập xuống. Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới Sửu hãy bắt tay vào thực hiện ngay để quơ hết của nả trong thiên hạ vào nhà. 

con giap may man 3
Dần có cơ may trúng số độc đắc, chỉ cần ngồi chơi vẫn có bạc tỷ ùa vào nhà, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, kiên định và có khát khao làm giàu nên Dần chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước thất bại, gian truân. Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, kiên trì với đam mê và nỗ lực miệt mài thì Dần ắt nhận được thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra.

Trong 21 ngày vàng tới, Dần sẽ gặp nhiều may mắn, giàu nứt đố đổ vách. Thậm chí, Dần còn có cơ may trúng số độc đắc, chỉ cần ngồi chơi vẫn có bạc tỷ ùa vào nhà, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, cuối năm 2020 hỷ sự lâm môn, ĐỔI ĐỜI thành ĐẠI GIA

3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, cuối năm 2020 hỷ sự lâm môn, ĐỔI ĐỜI thành ĐẠI GIA

Số trời đã định, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ có cơ hội lội ngược dòng, không chỉ tài vận thăng hoa, vận đào hoa cũng rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn