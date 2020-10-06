3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, cuối năm 2020 hỷ sự lâm môn, ĐỔI ĐỜI thành ĐẠI GIA

Tâm linh - Tử vi 06/10/2020 11:21

Số trời đã định, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ có cơ hội lội ngược dòng, không chỉ tài vận thăng hoa, vận đào hoa cũng rực rỡ.

Tình tiền miên mãn, làm chơi hưởng thật, cuối năm song hỷ lâm môn chính là phúc phần 3 con giáp may mắn này nhận được trong những tháng cuối năm Canh Tý 2020

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Con giáp giàu có này có cơ hội trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh người tuổi Tý thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu. Họ biết tận dụng thời cơ, nắm bắt cơ hội nên càng chí thú làm ăn càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn khổ cũng chẳng được. Sách tử vi có nói, từ đây đến cuối năm Tý sẽ thêm phúc thêm phần, của nả ùa vào nhà tới tấp.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những chông chênh thì giờ đây Tý sẽ được hái trái ngọt đời mình với tiền tỷ trong tay. Thậm chí, con giáp giàu có này còn có cơ hội trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền. 

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Mở cửa thấy thần tài chờ sẵn, bước chân ra cửa có quý nhân đeo bám nên Sửu vạn sự như mơ, tỷ sự bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sự chăm chỉ, thật thà và trách nhiệm trong công việc chính là chìa khóa tạo nên sự thành công của người tuổi Sửu. Nhờ thế, dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn nhưng con giáp bản lĩnh này vẫn có sự nghiệp hiển vinh, công danh xán lạn.

Bị sao xấu án ngữ, kẻ xấu phá hoại nhưng tất cả đã là quá khứ. Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 người tuổi Sửu sẽ liên tục đón mưa tài lộc. Mở cửa thấy thần tài chờ sẵn, bước chân ra cửa có quý nhân đeo bám nên Sửu vạn sự như mơ, tỷ sự bất ngờ, cuối năm nằm trên đống vàng, mặc sức mà hưởng. 

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Những tháng cuối năm được trời Phật cưng chiều nên Tuất ắt có của có tiền, rung đùi hốt bạc khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thông minh, khôn ngoan nhưng vô cùng khiêm tốn nên ai cũng quý mến, thương yêu người tuổi Tuất. Thuở đầu lập nghiệp khá chật vật nhưng từ trung vận trở đi Tuất sẽ liên tục gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Thu nhập tăng theo cấp số nhân, số dư trong tài khoản được cộng dồn liên tục, muốn nghèo cũng khó chính là may mắn mà Tuất xứng đáng nhận được. Đặc biệt, những tháng cuối năm được trời Phật cưng chiều nên Tuất ắt có của có tiền, rung đùi hốt bạc khiến ai cũng hờn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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