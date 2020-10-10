Từ 9h sáng ngày 1/9 âm lịch: 3 con giáp xoay chuyển tình thế, một bước đổi đời, giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 10/10/2020 04:59

Chỉ cần bước chân vào ngày đầu tiên của tháng 9 âm lịch những con giáp may mắn này sẽ kiếm được bộn tiền, đời sang trang mới.

Làm chơi hưởng thật, của nả chất đống, càng về cuối tháng 9 âm lịch những con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, sung túc đủ đầy. 

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Lợi nhuận tăng vọt giúp Thìn vượt qua mọi khốn khó để chiến thắng nghịch cảnh, tự làm đại gia chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã may mắn hơn người, cuộc đời như được trải hoa hồng. Làm gì cũng hanh thông suôn sẻ, công việc thuận lợi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió nên trước ngưỡng 35 con giáp giàu có này đã sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, nắm tiền tỷ trong tay.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, tháng 9 âm lịch chính là thời hoàng kim Thìn. Chẳng những ăn nên làm ra, lợi nhuận tăng vọt con giáp may mắn này còn vượt qua mọi khốn khó để chiến thắng nghịch cảnh, tự làm đại gia chỉ sau một đêm. 

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Bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu, về nhà có người mình thường yêu đợi sẵn nên cuộc sống của Ngọ ấm êm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhanh nhẹn, bản lĩnh và có gan làm giàu nên dù ham chơi là thế nhưng một khi đã tập trung làm việc ai cũng kiêng nể người tuổi Ngọ. Đặc biệt, Ngọ có năng khiếu lãnh đạo, cực giỏi dùng người nên công việc trơn tru như ý, càng nỗ lực càng gặt hái thành công.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bước sang tháng 9 âm lịch Ngọ sẽ liên tục gặp may. Bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu, về nhà có người mình thường yêu đợi sẵn nên cuộc sống ấm êm viên mãn, ai cũng phải hờn. 

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Những tháng cuối năm Canh Tý 2020 của Tuất sẽ ngập trong nhung lụa, muốn nghèo cũng khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Là con giáp trách nhiệm, dám dấn thân và không bao giờ dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại bất cứ ai. Nhờ sống ngay thẳng, đàng hoàng và chân thành nên Tuất được rất nhiều người quý mến, thương yêu, tạo điều kiện hỗ trợ trong công việc.

Hãy cứ là chính mình, hãy cứ phấn đấu miệt mài cho đam mê thì những tháng cuối năm Canh Tý 2020 của Tuất sẽ ngập trong nhung lụa, muốn nghèo cũng khó.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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