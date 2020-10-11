Bị hung tinh vây hãm, 3 con giáp lành ít dữ nhiều, liên tục gặp họa tiểu nhân trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11/10/2020 05:43

Trong 15 ngày tới, những con giáp xui xẻo này phải đề cao cảnh giác trong mọi điều, nếu không đừng trách vì sao đời đen đủi, lành ít dữ nhiều.

Tiền mất tật mang, lâm vào cảnh khốn cùng là những kiếp nạn mà 3 con giáp xui xẻo này phải nếm trải trong 15 ngày tới. 

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Trong 15 ngày tới, vì bị sao Hao Tài chiếu mệnh nên con giáp xui rủi này cần thận trọng chuyện tiền bạc kẻo thất thoát số tiền cực lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều thiện lương, nhân hậu và sống nghĩa tình. Nếu người khác chỉ quan tâm đến cuộc sống của bản thân thì Mão lại sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề so đo tính toán.

Tuy nhiên, chính vì quá tử tế nên Mão dễ dàng bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu lừa gạt. Trong 15 ngày tới, vì bị sao Hao Tài chiếu mệnh nên con giáp xui rủi này cần thận trọng chuyện tiền bạc kẻo thất thoát số tiền cực lớn.

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Nếu không tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo trong chuyện tiền bạc Dần còn ôm món nợ khổng lồ  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là người bản lĩnh, dù nếm trải vô số khó khăn họ cũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Càng khốn khó, lăn lộn với đời Dần càng thể hiện được tài năng, sự khôn ngoan của mình. Đây là lý do vì sao dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Dần vẫn có cuộc sống sung túc đủ đầy.

Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 của Dần khá suôn sẻ, tuy nhiên 15 ngày tới Dần sẽ phải đối mặt với vô số điều không may. Bị người mình tin tưởng phản bội, trở mặt là một cú sốc lớn khiến Dần chới với. Nếu không tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo trong chuyện tiền bạc Dần còn ôm món nợ khổng lồ vì sự cả tin của mình.

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Đừng cố hơn thua, cũng đừng tạo điều kiện cho kẻ khác có cơ hội hãm hại mình thì bạn sẽ vượt qua 15 ngày tới bình an vô sự - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thị phi ập xuống đầu, vì quá cả nể lại không đề phòng nên Ngọ liên tiếp phải đối mặt với những tình huống khó xử, “tình ngay lý gian”. Vậy nên, để hạn chế rủi ro trong công việc, cuộc sống Ngọ hãy cân nhắc thật cẩn thận trong lời ăn tiếng nói.

Bởi lẽ, chỉ cần lỡ lời bạn sẽ ngay lập tức bị tiểu nhân quy chụp, thêu dệt để hạ bệ uy tín, danh dự. Đừng cố hơn thua, cũng đừng tạo điều kiện cho kẻ khác có cơ hội hãm hại mình thì bạn sẽ vượt qua 15 ngày tới bình an vô sự.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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