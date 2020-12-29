Tử vi thứ Tư ngày 30/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dậu sức khỏe sa sút, tuổi Tuất công danh sáng chói

Công việc của bạn có nhiều tin vui, tiền bạc đổ về như thác nước. Cấp trên đánh giá khá cao về tài năng xử lý vấn đề khó khăn của bạn nên tha hồ thể hiện tài năng của mình. Những mâu thuẫn với đồng nghiệp cũng không còn giúp tinh thần của bạn phấn chấn hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 30/12/2020 của 12 con giáp lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước một ngày của mình có những gì để tìm cách đề phòng.

Dần nên tập trung hơn vào những việc cấp trên giao cho. Bạn nhận được khá nhiều lời khen có cánh, cơ hội thăng tiến đều đều, không còn sợ ai cản đường như trước đây. Chỉ nỗ lực, chăm chỉ, bạn sẽ sớm nhận được thành quả tốt như bản thân mong muốn. Tiền bạc đổ về tiêu xài không ngừng nghỉ.

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu đón nhận nhiều chuyện vui về tiền bạc, công danh. Những việc bạn làm đều mang lại thành tựu tốt nhận cơn mưa lời khen xối xả. Thậm chí còn hốt vàng hốt bạc của thiên hạ, bước ra đường là hưởng vinh hoa phú quý, lộc lá từ trên trời đổ xuống liên tục.

Tử vi thứ Tư ngày 30/12/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Tư ngày 30/12/2020 của tuổi Mão gặp may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão gặp nhiều may mắn về chuyện tiền bạc, tình cảm trong thời điểm này. Bạn có mối duyên lành như ý, công việc gặt hái được nhiều thành tựu lớn. Những người tuổi Mão gặp được quý nhân nâng đỡ, làm một được mười tha hồ thể hiện tài năng.

Tử vi thứ Tư ngày 30/12/2020 của tuổi Thìn

Thìn nắm bắt nhiều cơ hội kiếm tiền, làm giàu trong ngày. Số tài khoản trong ngân hàng của bạn cứ tăng lên đều đều, theo cấp số nhân khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Công việc được giao đều hoàn thành đúng như mong đợi, chuyện tình cảm cũng như ý muốn, có cuộc sống thú vị hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 30/12/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ gặp phải nhiều chuyện không vui, tiền bạc tình duyên đều không như ý muốn. Điều này khiến tinh thần của bạn mệt mỏi, ăn không ngon ngủ không yên. Vì có quá nhiều áp lực nên bạn thường xuyên mắc phải nhiều chứng bệnh như đau đầu, đau bao tử. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 30/12/2020 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Tư ngày 30/12/2020 của tuổi Ngọ có nhiều tin buồn - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều tin buồn trong thời điểm này. Bạn làm việc không tập trung nên xảy ra nhiều sai lầm đáng tiếc khiến cấp trên có cái nhìn không mấy ấn tượng về bạn. Chuyện tình cảm của bạn cũng không có nhiều tin vui, độc thân vẫn một mình lẻ bóng.

Tử vi thứ Tư ngày 30/12/2020 của tuổi Mùi

Ngày hôm nay, Thần Tài liệt bạn vào sổ đỏ, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết. Vận trình của bạn trong thời điểm này tăng lên gấp đôi, càng tiêu càng có lộc lớn trời ban. Nếu có dự định của bạn đều được thực hiện suôn sẻ, không xảy ra bất cứ trở ngại nào.

Tử vi thứ Tư ngày 30/12/2020 của tuổi Thân

Chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều tin vui. Người độc thân tìm được duyên lành như ý, đi đến đâu là được tỏ tình đến đó. Nói chung vận đào hoa của bạn bủa vây, không còn phải một mình giải quyết khó khăn trong thời điểm này. Hãy chuẩn bị đón tin vui lớn nhất của mình trong thời điểm này.

Tử vi thứ Tư ngày 30/12/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Tư ngày 30/12/2020 của tuổi Dậu sức khỏe sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Dậu có sức khỏe sa sút vì áp lực công việc bủa vây. Bạn phải thức khuya để giải quyết công việc tồn đọng nên bị suy nhược cơ thể. Điều này gây ra nhiều chứng bệnh khiến bạn không thể tập trung vào công việc của mình trong thời điểm này.

Tử vi thứ Tư ngày 30/12/2020 của tuổi Tuất

Tuất được quý nhân phù trợ, công danh sáng chói, tiền tài chạm đỉnh. Trong ngày, bạn không còn gặp bất cứ khó khăn nào, hãy thoải mái tận hưởng cuộc sống giàu sang. Bạn sẽ không còn lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc vì cứ hết rồi lại có người mang đến cho.

Tử vi thứ Tư ngày 30/12/2020 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều tin vui trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Nhưng bạn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến vận trình đang suôn sẻ của mình trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm