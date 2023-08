Tử vi thứ Tư 2/3/2022 của 12 con giáp: Thìn - Thân tiền tài thăng hoa, vận may gõ cửa, Sửu - Hợi tránh va chạm nơi công sở, khó khăn muôn trùng

Tuổi Sửu đang có nhiều mâu thuẫn với chính người thân của mình. Bản mệnh cần phải khéo léo hơn trong cách xử lý tình huống cũng như cách nói chuyện của mình.

Thương Quan nhắc nhở những chú Trâu cần phải tiết chế bớt cảm xúc cá nhân mà tập trung vào công việc của mình. Nhiệm vụ được giao nên cố gắng hoàn thành đúng trong thời gian cho phép, chớ dây dưa lâu ngày.

Tuổi Dần

Trong ngày có quý nhân chỉ đường dẫn lối, nếu tuổi Dần không muốn đánh mất cơ hội hạnh phúc của mình thì hãy chủ động lên nhé. Bản mệnh đang đứng trước những mối nhân duyên khá lý tưởng đó.

Thiên Ấn góp thêm phần may mắn trong ngày thứ 4 này của tuổi Dần khi những khó khăn trở ngại trước đó dần tan biến. Con giáp này biết cách lợi dụng thế mạnh của mình để xử lý những sự cố mới phát sinh.

Thiên Ấn góp thêm phần may mắn trong ngày thứ 4 này của tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, tuổi Mão đang cần 1 người để thổ lộ tâm tình, xoa dịu những nỗi đau về tình cảm. Con giáp này cố tỏ ra mình cứng rắn nhưng trong lòng toàn là nước mắt.

Chính Ấn mang đến cho tuổi Mão thêm dũng khí để dám nghĩ dám làm, nhờ thế mà giành được những thành công vang dội trên con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh hãy chủ động để nắm lấy cơ hội thể hiện mình.

Tuổi Thìn

Hôm nay tuổi Thìn đang được Thực Thần trợ mệnh nên đường tài lộc càng ngày càng thịnh vượng. Con giáp này kinh doanh buôn bán thuận lợi, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà chẳng lúc nào ngơi.

Bản mệnh có thể mạnh dạn thực hiện những kế hoạch của mình trong ngày tài khí vượng này. Nếu muốn khởi nghiệp, những chú Rồng có thể bắt tay vào làm ngay từ lúc này, chớ để mình phải hối hận vì để lỡ cơ hội tốt.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đang đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu đôi lứa khi mà quý nhân Tam Hội giúp bạn hàn gắn những vết nứt trong tình cảm trước đó. Hai người thực sự hướng về nhau nên sớm muộn gì cũng ở bên nhau.

Tỷ Kiên nhắc nhở tuổi Tỵ nên chú ý nhiều hơn trong cách ứng xử nơi công sở. Đừng quá áp đặt ý kiến chủ quan của mình với mọi người, nên khéo léo hài hòa là hơn, tránh làm mất lòng những người làm việc cùng mình mỗi ngày.

Tỷ Kiên nhắc nhở tuổi Tỵ nên chú ý nhiều hơn trong cách ứng xử nơi công sở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Kiếp Tài nhập mệnh, con giáp này còn gặp nhiều rắc rối trong chuyện tiền bạc, có thể bạn sẽ đánh mất tiền của trong tay vì thiếu cân nhắc khi đưa ra những quyết định quan trọng.

Chuyện đầu tư kinh doanh vốn chưa bao giờ là trò may rủi, cần phải có đầu óc tính toán rõ ràng, yếu tố may mắn chỉ phụ thêm mà thôi. Tuổi Ngọ nếu quá trông chờ vào vận may thì có thể sẽ bị “ngã ngựa” mà chẳng thể nào chống đỡ lại được.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hãy tận dụng cát khí trong ngày thứ 4 này để khiến cho đường tình duyên của mình vượng sắc hơn. Đào hoa bắt đầu khởi vượng, báo tin vui chuẩn bị về.

Thương Quan chiếu mệnh, công việc của con giáp này không được suôn sẻ cho lắm. Bản thân bạn đang có những cảm xúc bất thường nên cũng chẳng mấy tập trung vào công việc, đây cũng là điều dễ hiểu.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong hôm nay có thể sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc nhưng trong chuyện tình duyên thì chẳng có được vận may như thế, quả là đen tình đỏ bạc. Đây không phải là điều con giáp này mong muốn.

Thiên Tài dẫn dắt nên những chú Khỉ có thể nhanh chóng nắm bắt được vận may hiếm có mà không mất quá nhiều thời gian và công sức. Số tiền bạn thu về hôm nay xứng đáng để quy về vận may luôn đó.

Người tuổi Thân trong hôm nay có thể sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Tài đang đứng ra chống đỡ cho tuổi Dậu có được nguồn thu nhập ổn định và vững vàng. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc nữa.

Song trong chuyện tình cảm của con giáp này đang có nhiều vấn đề phải xử lý. Đừng để những mâu thuẫn, bất đồng tồn tại quá lâu khiến cho tình cảm dần phai nhạt.

Tuổi Tuất

Hôm nay, người tuổi Tuất đang có nhiều cơ hội để đắm chìm trong tình yêu đôi lứa. Chỉ cần bạn muốn và gật đầu là người ấy sẽ là của bạn, tình cảm giữa 2 người sớm đã được xác lập, chỉ thiếu 1 bước cuối cùng mà thôi.

Thực Thần góp thêm niềm vui trong ngày cho con giáp này khi mà việc làm ăn kinh doanh của bạn vô cùng thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay luôn đó. Hãy chuẩn bị tinh thần để quản lý tài chính cho tốt nhé.

Tuổi Hợi

Thiên Quan chiếu mệnh, hôm nay tuổi Hợi cần phải thận trọng với những hành động của mình kẻo bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại, làm cho những chuyện từ đơn giản thành phức tạp vô cùng.

Vốn dĩ bạn chẳng có ý gì xấu nhưng sau khi bị tiểu nhân tô vẽ thì lại thành kẻ mưu mô, khiến cho những người xung quanh cảm thấy sợ hãi mà xa lánh, công việc cũng vì thế mà mất đi sự hanh thông.

Thiên Quan chiếu mệnh, hôm nay tuổi Hợi cần phải thận trọng với những hành động của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.