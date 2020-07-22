Tử vi thứ Năm ngày 23/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi họa ngập đầu, tuổi Dậu kinh doanh lớn

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có nhiều thời gian bên gia đình nên tinh thần khá thoải mái. Bạn được yêu thương, ăn những món ngon nên nạp đầy đủ năng lượng đối mặt với thử thách trước mắt. Công việc của bạn sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi như bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Năm ngày 23/7/2020 của 12 con giáp lúc thăng lúc trầm giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình sẽ như thế nào để tìm cách đề phòng.

Bạn thiếu tập trung, công việc bị trì trệ nên cấp trên có cái nhìn không tốt về bạn. Nếu điều này tiếp tục xảy ra, bạn sẽ bị giảm lương thưởng, thậm chí là giáng chức. Thế nên hãy chấn chỉnh lại tinh thần để tập trung hết sức vào công việc của mình một cách hoàn hảo nhất.

Sửu gặp nhiều vấn đề rắc rối trong công việc. Bạn bị tiểu nhân hãm hại, mất điểm trong mắt cấp trên. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi. Thậm chí còn gây ảnh hưởng khá nhiều đến những dự án mà bạn được giao trong thời gian này.

Tử vi thứ Năm ngày 23/7/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão có vận tài lộc khá lớn, tiền đổ về như nước khiến người khác ngưỡng mộ. Tuy nhiên bạn đừng quá kiêu ngạo, nên khiêm tốn một chút để được yêu mến. Bên cạnh đó nên phát huy sở trường của mình để được mọi người nể phục. Bạn đừng đánh mất cơ hội thể hiện tài năng của mình.

Tử vi thứ Năm ngày 23/7/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Năm ngày 23/7/2020 của tuổi Thìn không suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc của bạn không mấy suôn sẻ, làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ. Những việc bạn làm đều không như ý vì bị tiểu nhân tìm cách hãm hại. Công việc của bạn không tìm được cách giải quyết nên khó khăn chồng chất khó khăn, mệt mỏi không yên.

Tử vi thứ Năm ngày 23/7/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, vận trình của Tỵ hung cát đan xen, tiền bạc lúc có lúc không khiến vận trình bạn lao đao. Trong chuyện tình cảm, người độc thân không tìm được duyên lành. Người có người yêu, gia đình có nhiều tranh cãi về chuyện tiền bạc.

Tử vi thứ Năm ngày 23/7/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ được quý nhân nâng đỡ nên tiền bạc đổ về tiêu xài không hết. Trong chuyện tình cảm, bạn có mối duyên lành nên tâm trạng vô cùng vui vẻ. Chuyện tình đôi lứa dâng trào cảm xúc giúp công việc của bạn cũng thuận buồm xuôi gió, tiền tiêu phủ phê.

Tử vi thứ Năm ngày 23/7/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Năm ngày 23/7/2020 của tuổi Mùi gánh họa - Ảnh minh họa: Internet

Mùi khá vất vả vì họa từ trên trời rơi xuống đầu đỡ không kịp. Những việc bạn làm đều không đạt được kết quả tốt, cấp trên không đánh giá cao. Điều này khiến vận trình của bạn trong ngày gặp nhiều trở ngại, muốn thực hiện kế hoạch riêng cũng không được.

Tử vi thứ Năm ngày 23/7/2020 của tuổi Thân

Thân không có hứng thú làm việc nên bị cấp trên khiển trách, đưa ra nhiều lời chỉ trích khó nghe. Điều này khiến tâm trạng của bạn không vui, mệt mỏi suốt một ngày. Vì vậy hãy suy trước tính sau để không mắc phải những sai lầm đáng tiếc trong công việc.

Tử vi thứ Năm ngày 23/7/2020 của tuổi Dậu

Dậu đón nhiều tin vui, đại cát đại lợi trong ngày. Những người kinh doanh mở thêm nhiều chi nhánh giúp vận tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại có nhiều trục trặc. Người độc thân không tìm được mối duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu thường xuyên bất đồng quan điểm.

Tử vi thứ Năm ngày 23/7/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Năm ngày 23/7/2020 của tuổi Tuất được đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuất được cấp trên đánh giá khá cao về khả năng xử lý công việc. Bạn học một hiểu mười nên được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. Tuy nhiên cũng nên khiêm tốn, đừng kiêu ngạo quá khiến mọi người tránh xa, tiền bạc cũng không cánh mà bay.

Tử vi thứ Năm ngày 23/7/2020 của tuổi Hợi

Vận tình duyên của bạn đào hoa, rực rỡ. Người có người yêu, gia đình mối quan hệ ngày càng thăng hoa, vô cùng viên mãn. Người độc thân đi đến đâu nổi bật đến đó, được nhiều người tỏ tình nên tâm trạng vui vẻ, cuộc sống có nhiều điều thú vị hơn.

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